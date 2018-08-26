"Калашников" показал электрический суперкар на базе старого "ИЖ-Комби" - ФОТО

В рамках выставки "Армия-2018" российский концерн "Калашников" представил целую россыпь транспортных новинок для военных и "гражданских" целей. Одна из самых ярких - электрический комби на базе "ИЖа", переизданный в футуристичном стиле, передает Day.Az со ссылкой наc vesti.ru.

Концерн "Калашников", похоже, решил включиться в гонку электрических технологий в автомобилестроении и представил весьма необычный электрокар, в котором собрал самые свежие наработки. Концепт-кар называется CV-1 и построен на базе старого советского "ИЖ-Комби". Получился очень футуристичный и стильный "рестомод" - с древним кузовом и футуристичными элементами вроде новой облицовки передка, светодиодных полосок фар и утопленных LED-панелей задней оптики.

Заявленная мощность силовой установки составляет аж 299 л.с. (220 кВт), а запас хода на одной подзарядке почти не уступает серийным аналогам от Tesla - до 350 км. Динамика электрокомби старому "ИЖу" и не снилась - на разгон от 0 до 100 км/ч у CV-1 уходит всего 6 секунд.

Производитель утверждает, что электрическая начинка CV-1 самая передовая. Например, здесь используется быстродействующая система модульного управления элементами питания, позволяющая достигать 2 000 А - с контролем элементов в режиме реального времени и контролем заряда и преразряда. Батарею электрического суперкара емкостью 90 кВт/ч оснастили системой оптимальной балансировки элементов, что должно повысить ее эффективность и продлить ресурс.

Саму батарею электрокомби запитывает "революционный" инвертор массой в 50 кг, позволяющий выдавать мощности до 1.2 МВт полезной нагрузки. Еще одной сложной системой собственной разработки "Калашникова" стал общий "бортовой вычислитель", который отслеживает состояние двигателя, инвертора и батареи.

Разумеется, электрический рестомод CV-1 на базе "ИЖ-Кобми" - это всего лишь опытный демонстрационный образец, созданный для привлечения внимания публики. Однако использованные в нем технологии когда-нибудь, вероятно, перекочуют и на другие новинки, имеющие более реальные серийные перспективы.