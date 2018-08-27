Представлен самый быстрый Lamborghini в истории марки - ФОТО

Еще до официальной премьеры Lamborghini Aventador SVJ успел заработать звание абсолютного рекордсмена Нюрбургринга среди серийных машин. А уже после представления суперкар был титулован как самый суровый "Ламбо" в истории итальянского автобренда, передает Day.Az со ссылкой наc vesti.ru.

Новая версия Aventador SVJ оснащается самым мощным 12-цилиндровым мотором из всех, что когда-либо были построены в Санта-Агате. За основу взят стандартный V12 от Aventador, однако отдача его была увеличена с 720 до 770 л.с., а крутящий момент составляет 720 Нм. Учитывая, что суперкар весит 1 525 кг и соотношение веса к массе составляет всего лишь 1,98 кг/1 л.с., до 100 км/ч Aventador SVJ катапультируется за 2,8 секунды. 200 км/ч суперкар набирает за 8,6 с, а до 300 км/ч разгонится через 24 с после старта. Для того, чтобы полностью остановиться со 100 км/ч, новинке требуется дистанция всего в 30 метров.

Еще одной особенностью суперкара стала самая продвинутая аэродинамика: Aventador SVJ оснащен системой Aerodinamica Lamborghini Attiva второго поколения дебютировала эта система на Huracan Performante). Активные заслонки на передней и задней части автомобиля способны менять свое положение за 500 миллисекунд, изменяя показатели прижимной силы на величину до 40% как на обеих осях, так и независимо на правой или левой части суперкара в зависимости от направления поворота. Количество добавочной прижимной силы может достигать 490 кг.

Aventador SVJ проехал Нордшляйфе всего за 6 м 44,97 с, установив новый рекорд Нюрбургринга для серийных автомобилей.

Кроме того, целый ряд стационарных кузовных панелей и аэродинамических элементов был спроектирован специально для SVJ - например, крышка моторного отсека, диффузоры и заднее антикрыло. Применены и новые колесные диски, более легкие и прочные, чем ранее, и специально созданные покрышки Pirelli P Zero Corsa.

Серьезной переработке подверглось и шасси стандартного Aventador - оно стало жестче, а рулевое управление, системы курсовой устойчивости, коробка передач и адаптивные амортизаторы получили новые электронные "мозги". Доработаны системы впуска и выпуска, система распределения крутящего момента между осями и, наконец, список доступного дополнительного оборудования, куда вошли, к примеру, фирменная система телеметрии и новая мультимедийная система.

Lamborghini собирается выпустить только 900 экземпляров Aventador SVJ, причем 63 из них - в особой версии SVJ 63, посвященной году основания марки. Именно в таком виде суперкар дебютировал в Пеббл Бич, а отличается "шестьдесят третья" двухцветным черно-белым решением кузова и карбоновой отделкой.

Уже известны и цены на хардкорный Aventador. В США суперкар оценен минимум в 517 770 долларов, в Европе - в 349 116 евро, названа также стоимость новинки в Японии и Китае. Цены для России пока не обнародованы, но известно, что первые заказчики Lamborghini Aventador SVJ получат свои машины не ранее начала следующего года.