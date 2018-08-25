Марал Тахиргызы изменилась до неузнаваемости - ВИДЕО - ФОТО
25 августа 2018 09:20 152
Стилист Пярвиз Мирзоев на этот раз изменил имидж певицы Марал Тахиргызы.
Как передает Day.Az, он перекрасил волосы Марал в красный цвет и сделал ей интересный макияж.
Фотографии изменившейся Марал Тахиргызы разошлись в соцсетях.
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