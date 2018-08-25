Марал Тахиргызы изменилась до неузнаваемости - ВИДЕО - ФОТО

Стилист Пярвиз Мирзоев на этот раз изменил имидж певицы Марал Тахиргызы.

Как передает Day.Az, он перекрасил волосы Марал в красный цвет и сделал ей интересный макияж.

Фотографии изменившейся Марал Тахиргызы разошлись в соцсетях.

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