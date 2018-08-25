На Крите нашли захоронение возрастом более трех тысяч лет - ФОТО

Неразграбленную гробницу раскопали в районе Иерапетра на Крите археологи управления древностей Ласити. Об этом сообщает министерство культуры Греции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Захоронение случайно обнаружил местный житель - он увидел в оливковой роще недалеко от деревни Кентри Иерапетра яму диаметром 1,20 метра и глубиной более 2,5 метров и сообщил в управление древностей.

В ходе раскопок была найдена камерная гробница, сделанная в известняке. Доступ к могиле был сделан вертикальным, а вход был запечатан глинистой кладкой.



Человеческие останки в гробнице, найденные в районе Иерапетра на Крите. 25 августа 2018

Внутренняя часть гробницы была разделена на три ниши. В южной находился саркофаг с крышкой. Внутри был хорошо сохранившийся скелет взрослого человека. Перед саркофагом были найдены 14 амфор, амфоровидный кратер и чаша.

В северной нише была найден саркофаг со скелетом взрослого человека, 6 небольших амфор. Все сосуды целые, хорошо сделанные и отлично сохранившиеся, сообщает министерство.©



Гробница, найденная в районе Иерапетра на Крите. 25 августа 2018

Согласно первоначальным оценкам по керамике, гробница может быть датирована периодом позднего минойского периода, примерно с 1400 года до 1200 года до нашей эры.

Были предположения, что рядом находится еще одно захоронение, но это не подтвердилось.

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