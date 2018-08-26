Ученые нашли маску правителя древних майя в Мексике

Во время раскопок в мексиканском штате Чьяпас ученые обнаружили скульптурное изображение лица одного из правителей древних майя. Об этом сообщил Национальный институт антропологии и истории, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

Обнаруженная маска является изображением лица пожилого человека с длинными продольными морщинами, передает ТАСС. Ученые полагают, что речь идет о Пакале - правителе Бааукульского царства со столицей в Паленке с 615 года до самой своей смерти в возрасте 80 лет в 683 году.



Бенито Венегас Дюран, археолог: "Следует отметить, что, в отличие от других мест проживания майя, где изображения носят обобщенный характер, в Паленке многие лица, которые мы видим на росписях или вырезанными в камне, представляют собой достоверные изображения конкретных людей".



Ранее в этом году ученые обнаружили десятки тысяч строений майя в джунглях на севере Гватемалы. По оценкам специалистов, в этих городах могли проживать более 10 млн человек.

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