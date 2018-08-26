Названа неожиданная причина поражения Наполеона при Ватерлоо
Британские ученые заявляют, что французская армия Наполеона Бонапарта была разгромлена при Ватерлоо из-за последствий извержения вулкана в Индонезии. Об этом сообщает phys.org., передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.
В ходе исследований они пришли к выводу, что извержение вулкана Тамбора на острове Сумба в Индонезии в 1815 году повлияло на ход событий знаменитой битвы.
В результате извержения в атмосферу было выброшено много пепла, что вызвало изменение климата на всей планете: небо затянуло облаками, стали идти сильные ливни. Вода размягчила почву на поле боя, создав сложности для французской артиллерии, заявляют историки. Напомним, битва при Ватерлоо, которую проиграл Наполеон, состоялась 18 июня 1815 года и стала последней попыткой императора вернуть власть.
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