Чудовища, которые могут быть реальными

Вероятнее всего, в детстве вам доводилось слышать о некоторых из этих существ. Кто-то уверен, что все это правда и все эти создания правда существуют. Кто-то сомневается из-за небольшого количества доказательств.

Пользователи Reddit обсудили, кто из существ может обитать в реальном мире, и Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет, что они говорят о каждом из них:

Единороги

Единорог - существо мифическое. Чаще всего изображение единорога символизирует целомудрие и чистоту. В реальном мире аналогом единорога может служить мутировавший олень. Эти парнокопытные не всегда рождаются с двумя рогами и иногда получается так, что у них растет всего один рог.

Корлени

Корлень (или джекалоп) - это рогатый кролик. Иногда его образ фигурирует в гравюрах или литературе, но есть большая доля вероятности, что такие кролики реальны и существуют в наше время. Причем кролики не рождаются такими. Из-за вируса папилломы у них вырастают рога, и не обязательно аккуратные на лбу. Они появляются в любой части тела, мешая крольчонку жить.

Инопланетяне

Вселенная такая огромная и необъятная, что было бы глупо отрицать, что инопланетян не существует. Если учитывать количество засекреченных объектов на нашей планете и многочисленные слухи о существовании НЛО, то можно сделать соответствующие выводы.

Драконы

Любопытно отметить, то что драконы часто упоминаются в рукописях различных культур. Дракон напрямую связан с христианским культом героя и часто изображается в европейском искусстве. Сейчас дракона вы, конечно, не встретите. Но вот версия об их существовании зародилась, когда проводились первые раскопки. Фантазия людей привела к тому, что поначалу считалось, будто бы динозавры могут летать. Но, в конечном итоге, это оказалось не так.

Чупакабра

Пожалуй, самое популярное создание из всех мифических. Легенда об этом существе зародилась в Мексике. По легенде, Чупакабра приходит ночью на пастбище и высасывает кровь из убитых им овец. Но, скорее всего, это обычные койоты, которые охотятся на свою добычу.

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