Футболист арестован за подмену личности во время матча в Перу - ВИДЕО

Форвард перуанского клуба "Юнион Кимбири" Сесар Монтальво был арестован во время матча Кубка Перу по футболу против "Спорт Хуанты". Об этом сообщает портал "Газета.ru"со ссылкой на The Sun.

Встреча была прервана при счете 2:0 в пользу "Спорт Хуанты", а Монтальво увели с поля представители правопорядка. Футболист был обвинен в том, что был зарегистрирован под чужим именем и фамилией в течение двух лет. Настоящее имя игрока - Хосе Контрерас, передает Day.Az со ссылкой на tass.ru.

Контрерас свою вину отрицает. "Я футболист, а не преступник", - сказал он.

Матч не был доигран, а "Спорт Хуанта" автоматически вышла в следующий раунд турнира.

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