Какие привычки советских солдат шокировали немцев

Вторгшиеся в СССР летом 1941 года немцы были как следует "обработаны" геббельсовской пропагандой, заявлявшей о "неполноценности" русских и других народов Советского Союза. Вскоре завоевателям пришлось на личном опыте убедиться, что они имеют дело с мотивированными, умными и смекалистыми воинами. Неудивительно, что некоторые привычки красноармейцев все же удивляли бойцов Вермахта. Подробнее об этих привычках расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Чистюли

Немцы удивлялись тому вниманию, которое советские солдаты уделяли как личной гигиене, так и поддержанию чистоты в местах расположения. Военнослужащие Вермахта отмечали, что русские хорошо приучены к гигиене.

Кроме того, многие красноармейцы, вспоминали немецкие солдаты, имели хорошие зубы. Это сильно диссонировало с той информацией о "неполноценности" и "грязи" русских и других народов Советского Союза, которую внушали солдатам германской армии пропагандисты Рейха.

В отличие от красноармейцев, привычка к гигиене и поддержанию приемлемых санитарных условий в немецких частях была не так распространена. Советские бойцы после захвата блиндажей немцев неоднократно отмечали, что находили там огромное количество всевозможных паразитов.

Как отмечал лейтенант Вермахата Эверт Готтфрид, привычке периодически мыться и стирать свою одежду его подразделение научилось именно от красноармейцев.

Париться в бане

Эта национальная забава русских очень удивляла немцев. Посещение бани красноармейцами некоторые военнослужащие германской армии сравнивали с ритуалом. Привычка советских солдат париться, терпеть ужасающий жар и при этом хлестать друг друга мокрыми прутьями, а затем выбегать на мороз и обтираться льдом была диковинной для немцев, которые, отмечал ефрейтор Вальтер Опперман.

Вообще, в бане советские бойцы бывали очень часто. В 1942 году они мылись более 106 миллионов раз, в 1944 году - 272 миллиона. Кроме того, без устали работали тыловые службы, которые только за предпоследний год войны продизенфицировали около 167 миллионов комплектов солдатской формы.

Надежда на авось

Привычка надеяться на авось - еще одна типичная национальная черта русских. Проявлялась она и на фронте. Быстро меняющаяся обстановка диктовала необходимость принимать нестандартные решения, зачастую самоубийственные, но в определённых ситуациях единственно верные. Без надежды на "авось пронесет" здесь никуда.

Это отмечали и немцы, которые удивлялись подобной безрассудности: пойти в заранее безнадежную атаку, вступить в бой с многократно превосходящими силами противника, провернуть дерзкие операции в тылу врага - все это в сознании наших бойцов подкреплялось тем самым "авосем". Куда уже без нее, а вдруг повезет?

Поражала военнослужащих Вермахта и адаптированность советских бойцов к суровым природным условиям, их способность к действиям даже в самые лютые морозы. Как писал начальник 4-й армии Вермахта генерал Гюнтер Блюментрит, русские привыкли к огромным территориям, и чувствуют себя как рыба в воде в отличие от немцев, для которых равнины Восточной Европы казались бесконечными и гнетущими.

Как русские не сходят от них с ума, задавались вопросами шокированные немецкие солдаты. Они психологически ощущали себя на пространствах СССР ничтожными и потерянными.

Религиозность

В СССР религия была под официальным запретом, а большевизм проявлял к церкви показательную нетерпимость. Пропаганда Третьего рейха вообще говорила о полном запрете всех верований в Советском Союзе.

В реальности на фронте некоторые бойцы носили крестики, а перед атакой или во время сильных обстрелов читали молитвы. Немцы были удивлены, когда находили при убитых красноармейцах небольшие распятия, карманные иконки и написанные от руки на листе бумаги молитвы.

Чтение

Как известно, советский народ был самым читающим в мире. Не исключением было и военное время. В тяжелых условиях бойцы находили минутку-другую на чтение книг и газет. Опять же, ничего общего с россказнями Геббельса и прочих других пропагандистов Третьего рейха, внушавших немецким солдатам мифы об "отсталых и необразованных" русских.

Что читали советские бойцы? После боев в расположении красноармейцев немцы находили множество газет: "Во славу Родины", "Красная звезда", "Правда". Художественную литературу: Горький, Шолохов, Маяковский, Лермонтов, Пушкин, Чернышевский и другие.

Находили немцы и стихи, которые или сами сочиняли красноармейцы, или переписывали из газет. С листком в кармане на груди они шли в атаку на врага.

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