В чем вред частого мытья головы
В различных журналах и онлайн СМИ можно часто встретить формулировку в духе: "Волосы нужно мыть n раз в неделю". Но на самом деле то, как часто нужно мыть волосы, зависит от нескольких индивидуальных факторов, и универсальный совет всем дать попросту нельзя, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
На самом деле многое зависит от типа кожи на голове и от типа волос. Профессиональные парикмахеры обычно советуют мыть волосы как можно реже, это точно подходит для не очень тяжелых волос и если у вас нормальная кожа головы. Дело в том, что шампуни вымывают жир и масла, поэтому если мыть голову слишком часто (например, каждый день или через день), то очень легко пересушить волосы. Кожа выделяет себум: в небольших количествах это даже необходимо: кожа головы может начать шелушиться, от чего появляется перхоть.
Разумеется, если вы, например, занимаетесь спортом или у вас очень жирная кожа на голове или вы живете в жарком климате (голова много потеет). Но это практически единственный вариант, когда это необходимо.
В общем говоря, чем толще у вас волосы и чем менее жирная у вас кожа, тем реже вам нужен шампунь. В среднем, специалисты советуют мыть волосы не чаще чем раз в три дня, но вообще, волосы пора мыть, когда начинает чесаться скальп или волосы начинают выглядеть жирными.
И не забывайте: в первую очередь шампунь нужен для кожи головы. Чтобы привести волосы в порядок, используйте кондиционеры, маски, бальзамы и т.д.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на понедельник
Том Харди снимется еще в двух фильмах о Веноме
NASA показало снимок "небесного глаза" - ФОТО
Ученые нашли маску правителя древних майя в Мексике
У человека нашли новый "микроорган"
Подозреваемый в стрельбе во Флориде мертв
Bakıda yol polisi sürücülərə qarşı reyd keçirib - VİDEO
Бойня в США: много погибших и раненых
В Иране потерпел крушение военный самолёт
Sürücülərə qarşı reyd keçirib - FOTO
İranda təyyarə qəzaya uğrayıb
Türkiyə ərazisində PKK-nın iki təhlükəli üzvü ələ keçirildi
В провинции Хомс саперы уничтожили 59 взрывоопасных предметов
-
26 Авг. 13:36 14 252
-
26 Авг. 18:08 11 696
-
26 Авг. 10:40 10 696
-
26 Авг. 10:17 8 774
-
26 Авг. 07:08 4 460