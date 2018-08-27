Неожиданные факты о японцах

Принято считать, что японцы странные, а менталитет этой страны непонятен европейскому человеку. Отчасти это так, потому что Япония долгие годы была изолированной страной. Некоторые традиции до сих пор не до конца изучены.

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет несколько обычаев, которые существуют уже не один век, а японцы соблюдают их и по сей день.

Палочки вместо вилки

Пожалуй, это один из немногих моментов, где вас на самом деле могут осудить за незнание местных традиций. И вряд ли вам кто-то скажет о вашей оплошности. Если вы держите палочки неправильно, на вас посмотрят, как на ребенка, который ничего не умеет. Недопустимо также втыкать палочки в еду и оставлять их там. Это считается очень дурным и пренебрежительным тоном.

Одежда

Если вы вдруг поняли, что вам хочется прогуляться сегодня в кимоно, то в Японии это не проблема. Независимо от вашего происхождения, пола и расы, если вы вдруг появитесь в юкате (повседневное летние кимоно) на улице, никто не будет смотреть на вас косо. Традиционная одежда не считается чем-то необычным и ее можно носить наравне с повседневной.

Новогодние открытки

Нэнгадзе - это японские новогодние открытки. Традиция отправлять их зародилась где-то в седьмом веке. Сейчас уникальность этих открыток заключается в том, что они совмещают в себе лотерейный билет и новогоднее поздравление. Эти открытки рассылаются всем знакомым и друзьям. Даже если вы мало общались с человеком, вероятность получить от него открытку очень высока. В них пишут не только поздравления, но и сообщают, что случилось за год. К примеру, если вы не видели человека весь год и у него родился ребенок, вы обязательно прочитаете об этом событии в открытке. Рекордное количество нэнгадзе было напечатано в 2003 году: 4,4 млрд открыток.

Все открытки доставляются почтой утром 1 января, а потом начинается лотерейный розыгрыш.

Числа 4 и 9

Японцы довольно суеверны, поэтому избегают чисел 4 и 9. Доходит до того, что в некоторых зданиях просто нет четвертого этажа. Следом за третьим идет сразу пятый. Это объясняется тем, что само слово "четыре" является омофоном к слову "смерть" в японском языке. А слово "девять" звучит практически так же, как "страдание".

Завершение мероприятий и пунктуальность

Японцы славятся своей точностью и пунктуальностью. И не без причин. Если вы были приглашены на вечеринку или встречу, а следующий день рабочий, то готовьтесь к тому, что вам сообщат точное время окончания мероприятия. Не важно, закончено ли веселье, но гости все равно разойдутся по домам в точно запланированное время.

Вечер пятницы

В Японии, безусловно, есть культура потребления спиртного. Но из-за культа работы в этой стране, пятничный вечер превращается в настоящий кошмар. Несмотря на высокие культурные ценности, субботним утром в Токио несложно найти людей, которые уснули в разгар пятничного веселья прямо на улице.

Проводы

Допустим вы вызвали такси для друга. Обычно вы прощаетесь на пороге и отправляете его домой. В Японии все устроено иначе. Вам бы пришлось спуститься вниз и махать другу вслед до тех пор, пока машина не скроется за поворотом.

Татуировки в сэнто

Бытует мнение, что японцы не делают татуировки и пирсинг. В противном случае, они не смогут воспользоваться сэнто (общественной баней), которая и в наши дни популярна в Японии. Однако, если вы придете туда с тату, то ничего страшного не случится. Вас никто не будет осуждать, так как все понимают, что ваша культура может отличаться от местных правил. Сами же японцы делают пирсинг, но не делают татуировок.

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