Том Харди снимется еще в двух фильмах о Веноме

26 августа 2018 12:20

Английский актер Том Харди в интервью журналу Total Film Magazine заявил, что примет участие в съемках еще двух фильмов о суперзлодее Веноме, сообщает Daily Online.

Актер отметил, что решение о съемках новых фильмов будет принято, исходя из кассовых сборов первой части фильма о Веноме - ее премьера состоится 3 октября во всем мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы подписали соглашение на три фильма. Но это открытый вопрос. Посмотрим, как отнесутся к этому люди", - сказал Харди.

Веном - вымышленный персонаж издательства Marvel Comics, который обычно появляется в комиксах, связанных с Человеком-пауком.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az