Том Харди снимется еще в двух фильмах о Веноме
26 августа 2018 12:20 172
Английский актер Том Харди в интервью журналу Total Film Magazine заявил, что примет участие в съемках еще двух фильмов о суперзлодее Веноме, сообщает Daily Online.
Актер отметил, что решение о съемках новых фильмов будет принято, исходя из кассовых сборов первой части фильма о Веноме - ее премьера состоится 3 октября во всем мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы подписали соглашение на три фильма. Но это открытый вопрос. Посмотрим, как отнесутся к этому люди", - сказал Харди.
Веном - вымышленный персонаж издательства Marvel Comics, который обычно появляется в комиксах, связанных с Человеком-пауком.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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