Том Харди снимется еще в двух фильмах о Веноме

Английский актер Том Харди в интервью журналу Total Film Magazine заявил, что примет участие в съемках еще двух фильмов о суперзлодее Веноме, сообщает Daily Online.

Актер отметил, что решение о съемках новых фильмов будет принято, исходя из кассовых сборов первой части фильма о Веноме - ее премьера состоится 3 октября во всем мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы подписали соглашение на три фильма. Но это открытый вопрос. Посмотрим, как отнесутся к этому люди", - сказал Харди.

Веном - вымышленный персонаж издательства Marvel Comics, который обычно появляется в комиксах, связанных с Человеком-пауком.