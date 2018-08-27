Число электромобилей в Европе превысило миллион

Число электромобилей в Европе превысило 1 млн. к концу года их число достигнет 1,35 млн, утверждает шведская исследовательская компания EV-Volumes. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.



"Достижение отметки в 1 млн - важная веха на пути к электризации и достижению целей по снижению выбросов, но этого, конечно, недостаточно", - заявил аналитик компании Виктор Ирле.



Лидерами по продажам электромобилей среди стран Европы стали Норвегия, Германия и Великобритания, пишет "Коммерсант".



Ранее сообщалось, что число электромобилей по всей России составляет около 2,5 тыс.