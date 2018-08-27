Найден способ компенсировать пропущенный завтрак
Исследователи из Калифорнийского университета Марседес выяснили, что миндаль - лучший перекус, если вы пропустили завтрак. Он дает необходимое питание и может уберечь от серьёзных болезней, сообщает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.
Был проведен эксперимент со студентами университета, которые пропускали завтрак. Одним из них давали 56 г сухого жареного миндаля, что составляет 320 калорий, каждый день в течение восьми недель. Остальные кушали традиционные американские крекеры, содержащие 338 калорий в порции. Студенты, евшие миндаль, имели более низкий уровень сахара в крови через два часа после еды, а также на 34% меньшую резистентность к инсулину, чем те, кто ел крекеры.
Миндаль содержит полезные жиры, белок, витамин Е и магний. Употребление орехов снижает артериальное давление и ведет к уменьшению уровня холестерина, а также уменьшает чувство голода и способствует потере лишнего веса. "Моя Планета" сообщала, что ученые нашли источник долголетия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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