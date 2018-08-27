Психологи выявили отрицательную сторону перфекционизма

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) изучили выборку из сотен российских студентов и выявили тесную связь ряда негативных психических явлений с перфекционизмом. Результаты исследования опубликованы в журнале "Консультативная психология и психотерапия", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Среди студентов за последние годы отмечают резкий рост тревожных расстройств и клинических депрессий. Специалисты связывают это и с ростом уровня конкурентности (в разных сферах жизни молодежи), и c повышенными ожиданиями от современных детей.

Среди факторов широко обсуждается перфекционизм - чрезмерное стремление к совершенству. Его, наряду с завистью, конкурентностью и депрессией, выбрали ключевым показателем для исследования в МГППУ.

"Из общей выборки достоверно более высокие показатели депрессии выявила группа "выраженных перфекционистов". То есть, эта черта предваряет симптомы эмоционального неблагополучия у молодежи", - прокомментировала профессор кафедры прикладной математики факультета информационных технологий МГППУ Марина Сорокова.

По ее словам, показатели зависти и "ориентации на социальное сравнение" выступили статистически достоверными факторами-посредниками связи между перфекционизмом и депрессией.

Согласно современной теории зависти, совладать с болью от невыгодных социальных сравнений можно двумя путями - конструктивным и деструктивным.

Первый предполагает отчетливое осознание зависти и готовность развивать свои ресурсы; второй - фокусировку на неполноценности и активацию защитных маневров (например, лести или, наоборот, враждебности).

"По нашим данным, студенты с выраженным перфекционизмом придерживаются второго пути. Для них не характерны сопоставления суждений с мнениями других людей, как и позитивные конкурентные установки, содействующие подлинному развитию личности" - заявили соавторы статьи, профессор кафедры клинической психологии и психотерапии Наталья Гаранян и студентка МГППУ Александрия Клыкова.

По их словам, студенты-перфекционисты для компенсации неблагоприятных эффектов социальных сравнений и зависти чаще своих сверстников прибегают к гиперконкурентности и используют неблагоприятные стратегии сравнений по типу контраста.

Данные психологов МГППУ подтверждают парадоксальность перфекционизма: развиваясь в поиске уважения и любви других людей, эта черта легко может стать помехой отношениям и обречь личность на одиночество.

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