Культовый Jaguar возвращают в серию с высокотехнологичным мотором - ФОТО

Удивительно, но ценный опыт, полученный британцами при создании электрического кроссовера I-Pace, компания Jaguar решила использовать и для актуализации своего исторического наследия. В линейке Jaguar появятся родстеры E-Type с электрическими двигателями, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Проект анонсирован компанией Jaguar как уже полностью подтвержденный, хотя ранее, около года назад, электрическая версия E-Type считалась чем-то вроде эксперимента по адаптации современных силовых установок к классическим шасси. Заявлено, что подразделение компании под названием Classic выпустит целую серию восстановленных E-Type с электромоторами.

Утверждается, что замена классического мотора на электрическую силовую установку не повлияет на аутентичное поведение Jaguar E-Type, считающегося культовой моделью компании. Технические характеристики будущего "условно серийного" родстера производитель пока не раскрывает. На данный момент известны лишь данные об установке, которой оснащался концепт E-Type Zero годичной давности.

Тот электромотор развивал 299 л.с. и комплектовался 40-киловаттной батареей. Концептуальный Jaguar E-Type Zero был способен ускоряться до 100 км/ч за 5,5 с и проезжать без подзарядки до 270 км. Кроме того, родстер оснастили дополнительными приборами, мультимедийной системой с сенсорным экраном и светодиодной оптикой. Вполне возможно, что это оборудование будет доступно в качестве опций и будущим серийным E-Type с электромоторами.

Интересно, что подразделение Jaguar Classic обратится с предложением о "реновации" и к владельцам классических E-Type, разработав программу по замене бензиновых моторов на электрические.

При этом специалисты фирмы обещают, что опасаться за коллекционную ценность автомобилей не приходится: конверсия будет полностью обратимой. Поставки первых электрических Jaguar E-Type должны начаться весной 2020 года.