Обнаружено новое полезное свойство голубой глины

Занимаясь разработками новых средств для борьбы с инфекциями, ученые не забывают и о традиционных или натуральных подходах. Еще одно подтверждение этого - исследование, проведенное учеными из Университета Аризоны (Arizona State University) и клиники Мейо (Mayo Clinic).

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, они выяснили, что голубая глина способна справиться с инфицированием ран, а значит - ускорить заживление. Ранее авторы показали, что в глине содержатся алюминий и химически восстановленное железо, которые способны уничтожать свободно живущих бактерий. Теперь же стало ясно, что такая глина эффективна и при уничтожении биопленок - скоплений множества бактерий, тесно скрепленных между собой.

Биопленки нередко образуются на поверхности ран и могут стать причиной развития инфекций, с которыми сложно справиться. Такие скопления образуются в 67% случаев. Содержащиеся в глине соединения металлов боролись с биопленками, образованными золотистым стафилококком и кишечной палочкой.

Робин Патель (Robin Patel) из клиники Мейо отмечает, что лабораторные эксперименты показали эффективность глины при борьбе с биопленками - это значит, что глина может помочь в тех случаях, когда стандартный подход к лечению не помогает.

Впрочем, такое действие оказывает не любая глина, а только некоторые ее виды - авторы изучали голубую глину, добытую в Аризоне. Они планируют тщательно изучить ее состав, а в дальнейшем создать синтетические аналоги содержащихся в ней веществ.

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