Ребенок расплакался при виде Месси - ВИДЕО

Маленький болельщик "Барселоны" не смог сдержать слез при виде капитана и лидера команды Лионеля Месси, сообщает "Советский спорт".

Аргентинец раздавал автографы фанатам, когда в объектив камер попал ребенок, просивший Месси подписать футболку. Капитан сине-гранатовых исполнил просьбу болельщика, а также сделал с ним фотографию и погладил по голове. От этого поклонник пятикратного обладателя "Золотого мяча" растрогался еще больше, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Видео трогательного момента опубликовано на официальной страницу каталонского клуба в инстаграме.

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