Ученые назвали самый эффективный способ сжигания жира

Исследователи из Университета штата Калифорния в Сан-Луис-Обиспо назвали самый эффективный способ для сжигания жира на животе. По словам доктора Кари Пилолл, добиться осиной талии можно с помощью так называемой сердечной диеты. Результаты работы опубликованы в научном журнале EurekAlert, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Для избавления от жира на животе нужно включить в свой рацион богатые клетчаткой продукты. Пилолл посоветовала употреблять отруби, крупы, бобовые, грибы, орехи, овощи и фрукты. Кроме того, учёные советуют до минимума сократить количество насыщенных жиров, а именно исключить из рациона бекон, сосиски, жирное жареное мясо, выпечку и фастфуд.

Также исследователи рекомендуют употреблять оливковое масло, рыбу и злаки, на которых основана средиземноморская диета. Все эти продукты полезны для сердца. Таким образом, как отметила Пилолл, можно не только добиться идеальных пропорций, но и избавиться от проблем с сердцем. В качестве резюме доктор напомнила и о важности регулярных физических нагрузок в борьбе с жиром на животе.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook