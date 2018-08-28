Как диета влияет на настроение мужчин и женщин

Переход на типично "западную" диету делает мужчин более беспокойными, а средиземноморская кухня заметно улучшает настроение представительниц слабого пола. Об этом пишут нейрофизиологи, опубликовавшие статью в журнале Nutritional Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Женщинам нужен более разнообразный набор нутриентов для того, чтобы поддерживать настроение на высоком уровне, тогда как для мужчин этого не требуется. Это может объяснять то, почему женщины чаще становятся жертвами депрессии и тревожных состояний - в современной диете много калорий, но мало нутриентов, поддерживающих работу мозга", - заявила Лина Бегдаче (Lina Begdache) из университета Бингхэмтона в Нью-Йорке (США).

В последние годы ученые активно пытаются понять, существует ли физиологические, эволюционные или химические особенности в работе организма женщин и мужчин, или же если все различия в нашем поведении обусловлены воспитанием, гормонами и культурными традициями.

К примеру, в декабре 2013 года биологи из США выяснили, что некоторые отделы мозга у мужчин общаются друг с другом не так, как это делают аналогичные регионы нервной системы у и женщин, и наоборот. Несколько лет назад молекулярные биологи выяснили, что сильный и слабый пол по-разному воспринимают боль, а совсем недавно нейрофизиологи обнаружили, что женщины видят мир несколько иначе, чем мужчины.

Бегдаче и ее коллеги задумались о том, как различные роли, которые традиционно занимали и мужчины, и женщины до появления современной цивилизации, могли влиять на их пищевые предпочтения и особенности в работе мозга.

Они проверили эту идею, собрав группу из примерно шести сотен анонимных добровольцев и того, и другого пола, и попросили их пройти несколько соцопросов после смены диеты или других крупных перемен в их жизни. Ученых интересовал не только общий стиль их жизни, но и то, как много конкретных продуктов они ели, принимали ли они витамины и прочие пищевые добавки, а также различные социальные факторы, такие как уровень доходов и качество образования.

Проанализировав и сравнив эти наборы данных, нейрофизиологи смогли раскрыть несколько интересных закономерностей, связывающих различия в работе мозга мужчин и женщин с их диетой.

К примеру, употребление фаст-фуда способствовало развитию различных психических расстройств, что в особенности проявлялось среди мужчин. Ученые связывают это с тем, что подобная пища не содержит в себе достаточного количества нутриентов, необходимых для сборки сигнальных молекул в клетках мозга, что приводит к нарушениям в его работе.

Что интересно, недостаток нутриентов влиял на мужчин только в самых тяжелых и запущенных случаях, тогда как женщины реагировали на их отсутствие более остро и при относительно нормальной диете.

По мнению Бегдаче и ее коллег, это связано с различиями в работе мозга у слабого и сильного пола. Как правило, кора больших полушарий у женщин несколько толще, чем у мужчин, из-за чего ей требуется больше нутриентов для поддержания правильного баланса сигнальных молекул. Все это, как считают ученые, необходимо учитывать при составлении диетических рекомендаций и советов по здоровому образу жизни.

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