Звезды сериалов "Друзья" и "Сыны анархии" появятся в новом сезоне "Бесстыжих"

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, которая недавно вышла в свет со своей дочерью, снимется в девятом сезоне сериала "Бесстыжие". Вместе с Кокс снимется также и звезда "Сынов анархии" Кэти Сагал, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отметим, что Кэти Сагал появится в нескольких эпизодах 9 сезона в роли Ингрид Джонс, пациентки психиатрической больницы, с которой Фрэнк знакомится в больнице скорой помощи. А вот Кортни Кокс мы увидим в роли Джен Вагнер, популярной актрисы с проблемами с алкоголем в прошлом - Филипп выступит для Джен в качестве "куратора", следящего за ее трезвостью, и вынужден будет вместе с ней по всему городу разыскивать некий особо крутой коктейль.

Стоит знать, что девятый сезон "Бесстыжих" стартует в эфире уже совсем скоро - в сентябре, однако осенью 2018 зрители увидят только первые 7 эпизодов; вторая же половина сезона вернется в эфир с января 2019.

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