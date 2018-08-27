Считавшаяся вымершей певчая птица вновь замечена на Багамах

Исследователи из Университета Восточной Англии два года искали исчезающего багамского коричневоголового поползня (Sitta pusilla insularis), и дело напоминало поиск иголки в стоге сена.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, ученые опасались, что последние особи были уничтожены ураганом "Мэтью" в 2016 году. В поисках птицы ученые обследовали 464 контрольные точки на 34 000 га леса, пытаясь привлечь птиц записями их призывов. Наконец, через два года наблюдений исследователям удалось встретить багамского поползня - правда, в одиночестве.

Однако совсем недавно удалось увидеть и заснять пару этих птиц. Ученые надеются, что птицы разнополые, хотя сказать этого с точностью нельзя. Обычно среди исчезающих видов остаются преимущественно мужские особи

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook