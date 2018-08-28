Генетики назвали человека «ошибкой природы»
Бельгийские генетики пришли к выводу, что к появлению человека привел случайный генетический сбой. Они выяснили, что в организме австралопитеков произошла сильная мутация ДНК, и появился ген NOTCH2NL . Он вызвал стремительное развитие коры головного мозга, увеличение его объема. В итоге появилось существо, способное говорить. Оно эволюционировало до современного человека. Об этом сообщает Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.
Специалисты утверждают, что это произошло примерно 3,5 млн лет назад, что для эволюции небольшой срок. Поэтому в работе генов происходят сбои, проявляющиеся как случаи шизофрении, аутизма и других психологических заболеваний, которыми не страдают животные.
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