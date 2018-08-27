Это лучший «сэйв» года на Нюрбургринге - ВИДЕО

27 августа 2018 15:48

На YouTube-канале Racingfun Nordschleife появился ролик с самым эффектным уходом от аварии на "Северной петле" Нюрбургринга. В одном из поворотов хэтчбек Daihatsu Cuore встал на два колеса и должен был перевернуться, но машина смогла стабилизироваться.

Тем не менее, автомобиль получил серьезные повреждения. У него от удара пострадали колеса, лобовое стекло и подвеска, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

В прошлом году автором, пожалуй, лучшего "сэйва" года стал мотоциклист Джеймс Хильер, который во время гонок на острове Мэн смог удержать свой байк от падения после прыжка в быстром повороте. Как правило, к этому виражу мотоциклисты подлетают на пятой передаче и скорости около 290 километров в час.

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Пожалуй, лучший

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