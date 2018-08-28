Еще в древности люди использовали ароматические масла. Сегодня же их целебные свойства подтверждают и ученые. Day.Az со ссылкой на econet.ru представляет пять запахов, которые способны исцелять.

Шалфей

Целебные свойства шалфея были известны людям еще в античные времена. В то время это растение было наиболее распространено в Средиземноморье и Центральной Азии. Считалось, что оно обладало антисептическими свойствами и помогало при спазмах. Последнее исследование 2013 года лишь подтвердило догадки древних.

Запах и напиток из шалфея не только помогают женщинам справиться с характерными болями в животе, но и снимают стресс, а также улучшают память. По мнению исследователей, это мощный антиоксидант, который помогает очистить организм и препятствует развитию неустойчивых молекул-свободных радикалов, которые ускоряют процесс старения и вызывают рак. Но не стоит забывать главную медицинскую мудрость: "То, что может принести пользу, в других условиях может принести вред". Иными словами, надо соблюдать меру.

Шалфей, как и другое ароматическое масло, стоит применять дозированно - от 15 до 60 минут в день, но не более, иначе это вызовет обратный эффект.

Врачи также не рекомендуют запах шалфея беременным женщинам - для их организма он опасен, а также может лишить их грудного молока.

Перечная мята

А вот перечную мяту научились применять еще в Древнем Египте, где производство ароматических масел находилось на высоком уровне. Листья мяты были найдены в пирамидах, датируемых 1000 годом до нашей эры.

Сегодня многочисленные исследования доказывают, что масло перечной мяты снимает боль при синдроме раздраженного кишечника, помогает при желудочно-кишечных расстройствах и снижает туберкулезное воспаление. Смесь из 90 мг масла перечной мяты и 50 мг масла тмина, при регулярном употреблении, привела к значительным улучшениям у пациентов, страдающих функциональной дисперсией. Ну а здоровым людям мятное масло помогает справиться со стрессом и, если верить исследованию докторов Бостонского университета, улучшить память.

Апельсин

А вот запах и масло апельсина могут сделать из вас настоящего "гуру" стрессоустойчивости. Недаром его постоянно используют при массаже. Оно содержит специальный ингредиент линалоол, который снижает напряжение и успокаивает нервную и сердечно-сосудистую систему. Благодаря ему, запахи цитруса используют как средство от головной боли.

Апельсиновая эссенция помогает даже при остром кишечном заболевании - сальмонеллёзе. Апельсиновое масло препятствует размножению бактерий сальмонеллы и является отличным антисептиком. У него только один недостаток - это сильный аллерген. Поэтому, эксперты советуют, на всякий случай, перед наружным применением разбавлять апельсиновое масло другой эссенцией.

Корица

Если вам не хватает внимательности или собранности, то решить эти проблемы поможет корица. Особенно это полезно водителям, которые после вдыхания коричного запаха успокаиваются и лучше концентрируются. Об этом заявили исследователи из Уилингского Иезуитского университета в США. Они также добавили, что в присутствии запаха корицы у людей ускорялась реакция и улучшалась моторика. По мнению ученых, это наблюдение в будущем поможет предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Помимо тонизирующих качеств, корица известна своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Например, запах корицы способен снять головную боль, вызванную простудой, как и облегчить все ее первые симптомы.

Лаванда

Все знают, что лаванда помогает справиться с беспокойством, бессонницей и депрессией. Но далеко не всем известно, что масло лаванды способствует росту волос. Ученые утверждают, что лаванда эффективна при очаговой алопеции, когда человек теряет волосы на узком участке тела.

Благодаря своим слегка одурманивающим качествам, лаванду можно применять как средство от боли. А еще масло лаванды способно заживлять раны. Если смешать его с йодом, то рана затянется намного быстрее.

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