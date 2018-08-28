Как кошки участвовали в войне - ФОТО

Все знают о собаках на войне, но и без кошек дело не обошлось. Впервые кошки участвовали в военных действиях две с половиной тысячи лет назад, во время войны персов с древними египтянами. Так, в Древнем Египте кошка считалась священным животным, и если египтянин убивал кошку, пусть даже при вынужденных обстоятельствах, его приговаривали к смерти, передает Day.Az со ссылкой на bigpikcha.ru.



Декабрь 1954 года, Wittlich, Германия.

Вот персы и решили использовать кошек в качестве щитов или лат. Во время атак на врага воины царя Камбиза всего-навсего несли кошек на руках, и египтяне ничего не могли поделать, поскольку боялись случайно поранить или убить священное животное. Персы легко продвигались вперед, и египтяне не могли помешать им. Несмотря на военные неудачи Древнего Египта, египтяне остались непоколебимы в поклонении кошкам.



Май 1954 года, Тулон, Франция.

А почти через 100 лет Геродот рассказывал, что во время пожара никто не занимался тушением огня, все были заняты спасением кошек. Люди выстраивались цепочкой, чтобы помешать охваченной паникой кошке прыгнуть в огонь. Понятно, почему персы взяли ее себе в союзники на время войны с Египтом.



Январь 1956 года, Индокитай.

Известно, что во время Первой мировой войны кошек держали в окопах для того, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали на борт подводных лодок как живых детекторов качества воздуха.



Январь 1956 года, Индокитай.

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