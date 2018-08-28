Шокирующие факты о женщинах-гладиаторах

Наряду с мужчинами на залитых кровью аренах Древнего Рима с определённого момента было разрешено выступать женщинам. Произошло это знаковое событие на гладиаторских боях, приуроченных ко дню смерти любимой дочери Юлия Цезаря.

Выбирая для себя псевдонимы на основе мужских имён, например Гераклия или Ахилла, гладиатрисы вызывали восторг публики сочетанием соблазнительной женственности и неистовой мужественности. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Эротическая амуниция

Женщины-гладиаторы, выходя на арену, облачались почти в те же предметы амуниции, что и мужчины. Скромный наряд воительниц состоял из коротенькой юбочки, больше напоминавшей набедренную повязку, налокотников и наголенников. Единственным отличием между костюмами мужчин и женщин были шлемы, которые девушки не надевали из желания показать зрителям свои прелестные волосы и прически.

Правилами гладиаторских боев одежды для прикрытия груди не предусматривалась, поскольку сильному полу она была не нужна.

Без стеснения, демонстрируя многочисленной публике обнажённую грудь, женщины-гладиаторы доставляли эстетическое и эротическое удовольствие знаменитым своими развратными нравами римлянам. Хотя на заре гладиаторских боев с участием девушек было принято решение выпускать их на поединок не топлесс, а в прикрывавшей грудь кожаной повязке, именовавшейся строфий.

Гладиатрисы-рабыни

Путь на арену рабыням открыл император Нерон, из прихоти которого был создан отряд гладиатрис - эфиопок, куда входили сирийки, дагомейки, масаи и прочие выходцы с самого жаркого континента.

Вооружая их короткими кинжалами, он приказывал пленным африканкам выходить на бой с дикими животными, и наслаждался неравной кровопролитной схваткой. Счастливицам, сумевшим одолеть зверя и остаться в живых, даровалась свобода, но их было немного, поскольку невольницы в большинстве своём не проходили никакой подготовки и не обладали навыками самообороны.

Свободные римлянки

Примечательно, но первыми женщинами-гладиаторами были не рабыни, добытые в многочисленных военных походах, а свободные девушки Рима из привилегированных сословий.

Знатные дочери сенаторов и состоятельных горожан по собственной воле, не из-за денег, а в угоду развлечения, выходили на арену и сражались с луком, топориком, копьем или мечом в постановочных и настоящих боях на смерть.

Желающих проявить свою отвагу было столь много, что в 11 году н. э. был издан указ, устанавливавший возрастной ценз. С тех пор право противостоять сопернику в пределах амфитеатра получали только девушки, достигшие двадцатилетия.

Порицание или слава

Тешившие своё самолюбие женщины-гладиаторы были звёздами на арене и одновременно с этим объектом насмешек и позора в обществе.

Зрители Колизея каждый раз неистово рукоплескали отваге, красоте и ловкости полуголых гладиатрис, в то время как за пределами его стен их осуждали и причисляли к продажным женщинам и стриптизёршам.

Об отрицательном отношении мужчин к женщинам - гладиаторам свидетельствуют произведения древнеримских сатириков, любивших обращаться к этой популярной теме.

Однако, искавшие славы, азарта, независимости и равноправия гладиатрисы не обращали внимания на оборотную сторону своей известности и, самоутверждаясь, доставляли удовольствие публике.

Гладиатрисы из чёрного списка

Часто в гладиатрисы шли женщины, внесённые обществом чёрный список невест.

В Древнем Риме практически все браки заключались по расчету, что уменьшало вероятность счастливой жизни. Измены были обычным явлением, если супруги мирились с ними, то они спокойно сосуществовали под одной крышей, в случае же если муж не прощал жене предательства, их семья распадалась, и женщина уже не имела права вторично выйти замуж.

Отвергнутая супругом и не принимаемая в отчем доме дама в качестве решения проблемы видела вербовку в число гладиатрис, которым был предоставлен и кров, и еда.

На закуску

Обычно горячие бои с участием женщин-гладиаторов проводились в самом конце зрелищ и обставлялись с особой помпой. Необычным эстетом в этом отношении прослыл император Домициан, по желанию которого устраивались фривольные ночные гладиаторские бои, когда отважные женщины боролись друг с другом, со зверями, а иногда и с мужчинами, только при свете факелов.

Другой причудой этого же правителя было шокирующее стравливание гладиатрис с карликами.

Дравшиеся с большим азартом, свирепостью и грацией, чем мужчины, гладиатрисы были украшением не только Колизея, но и римских оргий. Часто помимо амфитеатров, они демонстрировали бойцовские умения в имениях знатных патрициев, которые рассматривали их в качестве доступных сексуальных объектов.

Император Калигула чаще остальных организовывал пикантные пирушки, гвоздём которых была дуэль вооруженных мечами полностью обнажённых гладиатрис.

Шоу гладиатрис

Гладиатрисы на арене всегда выступали участницами разнообразных театрализованных постановок, поскольку смыслом сражения было не просто кровожадное убийство, а красиво обставленное душегубство.

Наиболее популярными были шоу на исторические, этнические и эротические темы.

В исторических постановках чаще всего разыгрывались сцены из мифов, в этнических "спектаклях" друг с другом в элементах национального костюма сражались гладиатрисы-рабыни из разных стран.

Эротические битвы устраивались для узкого круга лиц, вне стен амфитеатров.

Школа гладиатрис

Гладиатрисы-аристократки имели возможность проходить обучение под руководством личных тренеров, в то время как бесправные рабыни постигали азы бойцовского ремесла в тяжелых условиях специализированных школ.

Изнурительные тренировки, длившиеся с утра до вечера, девушки проводили с приколотыми к щиколоткам тяжелыми цепями и завязанными глазами. Часть упражнений выполнялась на коленях, а при фехтовании их правая рука закреплялась за спиной, поскольку девушек намерено учили сражаться левой, чтобы было больше шансов выбить из колеи соперника-правшу, хотя смешанные бои с мужчинами проводились очень редко.

На первом этапе уроки фехтования проходили с деревянными мечами и плетёнными из лозы щитами, по мере совершенствования мастерства, оружие и средства защиты менялись с бутафорских на настоящие.

Кодекс гладиатрис

Гладиатрисы придерживались того же кодекса чести, что и гладиаторы. Решив вступить в ряды бойцов, они сначала давали присягу, объявляя себя "юридически мёртвой личностью". Далее они соглашались хранить молчание на арене, изъясняясь со своей напарницей исключительно жестами. А самое главное при осознании собственного поражения они не имели права позорно бежать с ристалища, а должны были предпочесть смерть бесславию. Обессиленная упав на землю, гладиатриса была обязана подставить горло под оружие противника или покончить жизнь самоубийством.

Герардеска Манутиус

Первой гладиатрисой, чьё имя зафиксировала история, стала Герардеска Манутиус, выигравшая свыше 200 боёв. 11 месяцев она выдавала фееричные поединки, а когда проворный карлик вонзил ей в спину трезубец, её тело было разорвано на куски и скормлено хищникам.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook