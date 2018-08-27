На дне Тихого океана обнаружены загадочные следы. Находка была сделана на глубине 3,5 километров и озадачила научный мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, специалисты Национального Океанологического Центра в Саунтгемптоне опустили на дно Тихого океана робота-дайвера. Зона, которую исследовали ученые под руководством доктора Ли Марша, находится между Гавайями и Мексикой.

"Прогулявшись" по океанскому дну, робот доставил на поверхность удивительные данные. Камера ныряльщика зафиксировала в грунте на дне океана странные следы. Проанализировав отметины, специалисты пришли к выводу, что никакие природные процессы участия в их создании не принимали.

Каждый след, коих робот обнаружил почти 4000, имеет длину почти 2,5 метра и глубину около 13 сантиметров. Ученые предполагают, что оставило их какое-то огромное существо, передвигающееся на двух лапах. Ходит таинственный незнакомец не по прямой: траектория его движения напоминает зиг-заги.

Хотя ученые и заявляют, что следы принадлежат большому животному, объяснить, кем оно может быть, специалисты пока не в состоянии. Давление воды на глубине исследованной области огромное, поэтому здесь просто не могут обитать крупные живые организмы. Но следы есть. И кто их оставил, пока остается загадкой.

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