20 американских блюд, которые стоит попробовать

Известный британский журнал о путешествиях Rough Guides составил список блюд, популярных в различных американских штатах. Какие-то из них покажутся вполне обычными, другие вызовут искреннее удивление, некоторые - и вовсе шок. Day.Az со ссылкой на bigpikcha.ru.

Кобб-салат, штат Калифорния

Кобб-салат был впервые приготовлен в конце 30-х годов ХХ века владельцем голливудской компании Brown Derby с очень броским именем Боб Кобб. Каждый вечер он делал себе на ужин смесь из салата-латука, томатов, куриного мяса, авокадо, сваренных вкрутую яиц, бекона и сыра. Сегодня этот салат в различных вариациях включен в меню многих ресторанов по всему миру.

Глубокая пицца по-чикагски, штат Иллинойс

Идея приготовления не до конца запеченной пиццы возникла в Британии. Пицца, которую готовят в Чикаго, делается по той же технологии, но совершенно другая. Кукурузный хлеб жарится на оливковом масле до полуготовности, а после на него выкладывают сыр, томатный соус, мясо либо другие виды наполнителей. Попробовать знаменитую пиццу можно во многих ресторанах Чикаго.

Тушеный зеленый перец чили, штат Нью-Мексико

Лучший способ познакомиться с культурой Нью-Мексико - попробовать зеленый перец чили. Его выращивают и готовят во всем штате. Помимо основного ингредиента - свежего перца, в блюдо добавляют томаты, картофель, чеснок и говядину или свинину.

Ролл из лобстера, штат Мэн

Приготовить идеальный ролл из лобстера - это целое искусство. Булка для ролла может быть поджаренной, приготовленной на пару или испеченной в печи. Майонез может быть заменен подтаявшим маслом. Наконец, есть выбор, хвост или клешни лобстера взять для приготовления блюда. Но вне зависимости от того, что вы выберете, этот сэндвич отлично скрасит летний вечер на Атлантическом побережье.

Кленовый сироп, штат Вермонт

Канада может предъявить свои права на использование кленового листа в эмблеме, однако именно в Вермонте, а не в Канаде производится один из лучших видов кленового сиропа. Штат Вермонт - самый большой производитель сиропа в США, а вообще здесь делается около 5% сиропа во всем мире. Если вы приедете в этот штат в марте, то, вполне вероятно, сможете увидеть, как собирают сок для сиропа из столетних кленовых деревьев. Вкус его описывать нет смысла - просто попробуйте.

Кукурузная каша с креветками и рукколой, штат Южная Каролина

Каждую весну в Южной Каролине проводится международный фестиваль по приготовлению блюд из кукурузной муки, которая по праву считается основой кухни штата. Кукурузная каша с креветками, которую обычно подают на завтрак, на этом фестивале присутствует в обязательном порядке. Каша обычно готовится на молоке, а после в нее добавляется масло и морепродукты.

Бурбон, штат Кентукки

Несмотря на то, что бурбон могут производить на всей территории Соединенных Штатов, около 95% этого напитка делается в "штате мятлика" - Кентукки. Кукурузный виски, также известный как "дух американцев", собственно, и назван был в честь округа Бурбон в штате Кентукки. Напиток производится здесь уже более двух веков. Сегодня этот напиток известен во всем мире, и в штат Кентукки приезжают миллионы, чтобы его купить.

Устрицы Скалистых гор, штат Монтана

Не думайте, что вы попробовали все блюда с морепродуктами. Устрицы Скалистых гор готовятся вместе с яичками теленка. Иногда это блюдо называют "устрица прерий" или "ковбойская икра". В основном в штате Монтана его готовят для туристов.

Филадельфийский стейк, штат Пенсильвания

Пэт Оливьери, основатель компании Pat's Steaks, придумал рецепт филадельфийского стейка в 1930 году. Этот сэндвич очень питательный. Он состоит из хрустящей продолговатой булки с кусочками стейка, посыпанными сыром проволоне или политыми соусом Cheez Whiz, и всё это обычно с добавлением лука.

Пончики, штат Луизиана

Путешествие в Новый Орлеан не будет считаться настоящим путешествием, если вы не посетите Café du Monde, в котором можно попробовать хорошенько обсыпанные сахарной пудрой пончики. Во всем мире Луизиана считается штатом пончиков. В основном здесь готовят классические пончики без начинок, но можно найти пончики с шоколадной и фруктовой начинками.

Суп-пюре из моллюсков, штат Массачусетс

Бостон - город, где обязательно нужно попробовать кремовый суп-пюре из моллюсков, который обычно готовится из этих морепродуктов, картофеля, сельдерея, лука и сметаны либо молока. Томаты, которые часто можно увидеть в супах-пюре в Нью-Йорке, в классическом рецепте штата Массачусетс строго запрещены. Ежегодно проводятся фестивали, во время которых рестораны Бостона соревнуются в приготовлении лучшего супа-пюре из моллюсков.

Ледяной чай, штат Джорджия

Во время путешествия по штату Джорджия обязательно закажите чай. Здесь подается охлажденный чай вместе с лимоном. Сахар добавляется в то время, когда чай заваривается, а сиропы (например, персиковый или лимонный) - после приготовления напитка. Возможно, такой чай и портит зубы, однако он ну очень вкусный!

Лаймовый пирог, штат Флорида

Флорида известна большим количеством растущих здесь лаймов, иногда их называют мексиканскими лаймами. Традиционный лаймовый пирог обычно готовится с добавлением сока лайма, молока и яичных желтков. Рецепт, который сейчас стал визитной карточкой Солнечного штата, был придуман в 50-х годах XIX века.

Жареный хлеб Навахо, штат Южная Дакота

Жареный хлеб был признан национальным блюдом штата Южная Дакота в 2005 году. Этот обжаренный в масле либо жире хлеб известен как еда представителей коренного населения Америки. Его можно есть без всего на завтрак либо с добавлением мелко нарезанного мяса, салата и сыра.

Копченый лосось, штат Аляска

Аляска известна не только медведями и снегоходами. Самый северный штат США также славится своим копченым лососем, которого здесь ловят (выращивать его запрещено). Ранее копчение считалось способом сохранения рыбы зимой, а сегодня это блюдо сделало Аляску популярной во всем мире.

Кукурузные клецки "хашпаппи", штат Вирджиния

Хашпаппи - это вовсе не обувь. Это шарики из кукурузной муки, жаренные во фритюре, которые обычно подаются с жареной рыбой или курицей. У них простое происхождение: шарики стали популярны по всему югу со времен Гражданской войны, когда их готовили как дешевый способ накормить собак.

Сливочный пирог, штат Индиана

Тяжело напортачить в приготовлении сливочного пирога, так как он состоит из очень малого количества ингредиентов. Помимо сахара и сливок, надо добавить в тесто немного муки и яиц, далее смесь вливают в заранее приготовленную основу для пирога. Также он известен как "пирог верзил".

Барбекю, штат Техас

В Техасе барбекю готовят из говядины, обычно из шейной части. Кусочки мяса предварительно обваливают в перце, соли, травах и других приправах. Жарят на углях, поэтому процесс приготовления достаточно медленный.

Тунец Ahi Poke, штат Гавайи

Если вам нравится севиче или сашими, попробуйте классическое блюдо штата Гавайи - сырой тунец Ahi Poke. Рецепт очень прост: сырой тунец-желтопер маринуется в смеси из соевого соуса, соли и перца чили. Также можно заменить тунца осьминогами либо добавить такие ингредиенты, как имбирь, зеленый лук или морские водоросли.

Пастрами, штат Нью-Йорк

Популярный сэндвич пастрами с копченой говядиной был придуман в Румынии. Рецепт был привезен в Соединенные Штаты в начале XIX века. Лучшее место, где можно насладиться этим сэндвичем, - закусочная "Деликатесы Каца", которая заслужила, чтобы о ней говорили: "Здесь сэндвичи самые лучшие".

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