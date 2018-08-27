Тележурналистку насильно зацеловали в прямом эфире - ВИДЕО

Испанская тележурналистка Элизабет Лопез (Elizabeth Lopez) пожаловалась на домогательства во время прямого включения. Когда девушка вела эфир, неизвестный мужчина подошел к ней и поцеловал в щеку. Этот фрагмент Лопез опубликовала в личном Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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"Сегодня это коснулось меня. Один парень решил поцеловать мою голову, пока я была в прямом эфире. Ему и его друзьям было весело. Мне неловко и невыносимо. Острая нехватка УВАЖЕНИЯ, слишком много сексизма", - пожаловалась девушка в комментарии к ролику.

За несколько дней видео было просмотрено более миллиона раз. Сообщается, что полиция пока не нашла мужчину, напавшего на Лопез.

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