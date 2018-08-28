Девушка показала все минусы веганства и стала звездой - ФОТО

Голландка по имени Кристел (Kristel) продемонстрировала изменения своего физического состояния после отказа от веганства. Публикация в ее Twitter-аккаунте двух сравнительных фотографий стала новым аргументом в споре мясоедов и веганов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Слева: веган почти 4 года, с большим количеством фруктов и овощей в рационе (фотография сделана 2 месяца назад). Справа: 3 недели употребления в пищу качественных продуктов животного происхождения (фото сделано вчера). Кожа улучшается, лицо менее опухшее. Но лучше всего то, что мне больше не хочется умирать", - подписала Кристел фотографии.

Менее чем за сутки публикация набрала более 33 тысяч лайков. Многочисленные комментаторы разделились на два лагеря. Одни продолжали поддерживать идею веганства, другие - поздравили Кристел с новым путем мясоеда. Последние утверждали, что человечество многие тысячи лет питалось мясом, а растения - лишь ресурс для получения кислорода в атмосфере.

Другие были не согласны. "Скажи это монахам в Индии, которые были вегетарианцами тысячи лет. Если будущее будет таким же, как прошлое и настоящее, мы должны продолжить войны, болезни, голод, а не только вызывать крайнюю боль и страдания у братьев-млекопитающих, которые чувствуют и понимают все, подобно нам", - написал сторонник веганства.