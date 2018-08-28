Попытавшаяся помыть автоматические двери уборщица стала звездой в Сети - ВИДЕО
28 августа 2018 10:23 235
В Сети набирает популярность видео с уборщицей в Таганроге, которая попыталась помыть автоматические двери. Ролик был опубликован в соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На этих кадрах запечатлено, как женщина подносит к дверям щетку, но в этот момент они открываются. Она в недоумении смотрит на них, не зная, как к ним подступиться.
В итоге в какой-то момент ей снова удается провести щеткой по дверям.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
10:55 280
Удивительные места Германии - ФОТО
09:45 788
Названа неожиданная опасность шашлыков
-
27 Авг. 13:03 8 925
-
27 Авг. 14:23 8 142
-
02:11 7 609
-
27 Авг. 15:12 6 509
-
27 Авг. 14:43 3 502