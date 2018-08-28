Попытавшаяся помыть автоматические двери уборщица стала звездой в Сети - ВИДЕО

28 августа 2018 10:23

В Сети набирает популярность видео с уборщицей в Таганроге, которая попыталась помыть автоматические двери. Ролик был опубликован в соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На этих кадрах запечатлено, как женщина подносит к дверям щетку, но в этот момент они открываются. Она в недоумении смотрит на них, не зная, как к ним подступиться.

В итоге в какой-то момент ей снова удается провести щеткой по дверям.

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Нажмите на видео для просмотра:
Попытавшаяся помыть автоматические двери уборщица стала звездой в Сети

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