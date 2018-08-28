Попытавшаяся помыть автоматические двери уборщица стала звездой в Сети - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео с уборщицей в Таганроге, которая попыталась помыть автоматические двери. Ролик был опубликован в соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На этих кадрах запечатлено, как женщина подносит к дверям щетку, но в этот момент они открываются. Она в недоумении смотрит на них, не зная, как к ним подступиться.

В итоге в какой-то момент ей снова удается провести щеткой по дверям.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

