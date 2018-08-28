Пара из Баку исполнила азербайджанские песни на улицах Италии - ВИДЕО

Путешествующая по миру в рамках своего проекта Street cover азербайджанская пара Ризван Алиев и Ройа Мириева исполнила знаменитые азербайджанские песни на улицах Италии.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на их страницу в социальной сети Instagram. В соцсети пара опубликовала ролик, в котором на фоне символа Рима - Колизея - спела народную песню Küçələrə su səpmişəm ("Полил я улицы водой"), а также в прекрасной Венеции композицию Gəl barışaq ("Давай помиримся"), автором которой является композитор Эльза Ибрагимова. Ризван Алиев исполняет на таре, а Ройа Мириева - на гитаре и одновременно поет, передает Day.Az.

Целью пары является пропаганда азербайджанской музыки во всем мире. В основном певцы исполняют только старые песни на фоне знаковых мест того или иного города.

Ройа Мириева и Ризван Алиев обручены. Их совместный творческий путь начался в 2010 году, когда они были участниками одного ансамбля. В 2018 году пара улетела в Америку, где выступила с концертом, и после этого у них зародилась идея организовать проект Street cover, который они намерены осуществлять и далее.

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