Audi построила универсальный болид со сдвижной кабиной - ФОТО

Компания Audi полностью рассекретила один из самых экстравагантных концептов последних лет, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Электрический суперкар PB18 e-tron построен по мотивам лемановского прототипа, набирает первую "сотню" быстрее Bugatti Chiron и может посадить водителя как сбоку, так и в центре салона.

Концептуальный суперкар предназначен как для повседневного использования, так и для гонок по спортивным трассам. Это обстоятельство, как утверждают разработчики, и предопределило всю конструкцию суперкара, при создании которого инженеры Audi вдохновлялись прототипом R18 для гонок на выносливость.

В частности, концепт получил среднемоторную компоновку и полностью независимую подвеску на двойных поперечных рычагах с адаптивными амортизаторами по образцу гоночных прототипов. За 22-дюймовыми колесными дисками спрятаны тормозные механизмы с карбоновыми дисками диаметром 19 дюймов. Среднемоторным, впрочем, Audi PB18 e-tron можно назвать лишь условно, так как его силовая установка состоит из трех электродвигателей с совокупной отдачей в 680 л.с. и 830 Нм с возможностью кратковременного увеличения мощности до 775 л.с. 4,5-метровый концепт, таким образом, способен набирать 100 км/ч примерно за 2 секунды.

Audi PB18 e-tron весит чуть более полутора тонн в основном за счет обширного применения в конструкции карбона и алюминия, а также благодаря использованию твердотельных аккумуляторов. 95-киловаттная батарея обеспечивает запас хода до 500 км, а при помощи специального зарядного устройства запас энергии можно восполнить за 15 минут. Кроме того, концепт оснащен системой беспроводной зарядки.

Однако, основной "фишкой" концепта стала компоновка салона. Учитывая, что в гоночных прототипах рабочее место водителя располагается по центру, инженеры Audi решили дать такую возможность и пилоту PB18. Однако, желая сохранить и возможность перевозки пассажира, они скомпоновали кокпит и водительское кресло в единую "капсулу" и снабдили ее направляющими, которые позволяют капсуле перемещаться в горизонтальной плоскости.

Таким образом, при желании водитель может сидеть либо по центру суперкара (например, на гоночном треке) либо на привычном месте слева, освобождая правую половину для пассажирского сиденья. При этом механической связи между органами управления и компонентами силовой установки нет: все команды передаются при помощи электроники. Окружение водителя состоит из ряда мониторов и сенсорных панелей, назначение которых можно программировать по собственному желанию.

Еще одним реверансом в сторону практичности стала схема кузова типа shooting brake в отличие от традиционного среднемоторного купе: она позволила снабдить концепт полноценным багажником объемом 470 л со специально разработанной системой хранения. Наконец, концепт оснащен некоторыми активными аэродинамическими элементами, матричной оптикой с лазерной реализацией функции дальнего света и, учитывая его предназначение в первую очередь для генерации водительских эмоций, сознательно не снабжен никакими системами автономного управления.

О возможных серийных перспективах Audi PB18 e-tron его создатели пока не говорят, но, вполне возможно, некоторые из реализованных на концепте идей найдут в свое время применение на серийных моделях Audi.