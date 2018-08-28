Мангуст не оставил никаких шансов змее - ВИДЕО

Житель небольшой деревни, находящейся в округе Сабаркантха (штат Гуджарат, Индия) стал свидетелем охоты мангуста на крысиную змею, засевшую в засаде, в ожидании своей добычи, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Со слов свидетеля необычного противостояния, случившегося на его глазах 17 августа, змея спряталась в кроне дерева и ждала появления добычи. Но внезапное появление мангуста в корне изменило план пресмыкающегося хищника, который сам стал жертвой.

Серый мангуст с земли атаковал свою добычу и без труда скинул вниз и уволок в лес спрятавшуюся от него змею.

"Мангуст, прыгающий на ветку дерева, чтобы поймать змею, - это редкое зрелище", - рассказал автор видеоролика.

Индийские серые мангусты известны своей способностью охотиться на змей и даже кобр. Они проворны и имеют толстые слои с ацетилхолиновыми рецепторами под своей шкурой, которые делают их стойкими к яду змей.

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