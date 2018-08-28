Настя Каменских показала закулисье «Жары» - ВИДЕО
28 августа 2018 14:37 218
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками впечатлениями о своем пребывании в Баку.
Как сообщает Day.Az, певица, которая по совместительству является блоггером, представила на своем канале в YouTube видео, снятое во время ее участия в международном музыкальном фестивале "Жара" 2018 в Баку.
В ролике Настя Каменских делится "фестивальным закулисьем": показывает, как она одевается на красную дорожку, репетирует, делает шопинг и даже чистит зубы.
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