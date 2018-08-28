Кардиологи доказали, что отпуск продлевает жизнь

Люди, выходящие в длинные отпуска, в среднем живут дольше и реже страдают от болезней сердца и сосудов, чем абсолютные трудоголики и любители коротких отпусков. К такому выводу пришли ученые, выступавшие на очередном конгрессе Европейского кардиологического общества в немецком Мюнхене. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Не стоит думать, что здоровый образ жизни и хорошая пища как-то компенсируют то, что вы будете работать слишком усердно и никогда не будете выходить в отпуск. Отпуск - хороший способ избавиться от стресса и поправить здоровье сердца, что особенно заметно среди мужчин", - рассказывает Тимо Страндберг (Timo Strandberg) из университета Хельсинки (Финляндия).

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, являются главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов людей. Одной из главных причин развития этих болезней сегодня считается гипертония, развивающаяся у жертв этих болезней из-за стресса, неправильного питания, сидячего образа жизни и вредных привычек.

Страндберг и его коллеги раскрыли еще одну необычную связь между здоровьем сердечно-сосудистой системы и смертностью, наблюдая на протяжении полувека за жизнью примерно 1,2 тысячи состоятельных предпринимателей, живущих в столице Финляндии.

Ученые разделили участников этого эксперимента на две группы, одна из которых постоянно получала советы по ведению здорового образа жизни и определенные лекарства, защищавшие их организм от высокого давления и "вредных" версий холестерина, а другие жили так, как и раньше.

Изначально, как отмечает Страндберг, подобное вмешательство в жизнь бизнесменов благотворно сказывалось на их здоровье. Частота развития проблем с сердцем среди них снизилась на 46% по сравнению с представителями контрольной группы, а их физическое состояние в целом заметно улучшилось.

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Последующие наблюдения раскрыли несколько странностей, главной из которых стало то, что число людей из первой группы, умерших в первые 30 лет наблюдений, заметно превышало количество преждевременно скончавшихся бизнесменов, не получавших подобные рекомендации.

В последующие годы разрыв в уровне смертности только продолжал расти, что заставило медиков проанализировать все остальные аспекты жизни их подопечных, надеясь найти статистические "корни" этих аномалий.

Как оказалось, скрытой причиной повышения смертности было то, что бизнесмены из первой группы в среднем заметно реже выходили в отпуск и проводили на отдыхе меньше времени, чем представители контрольной группы.

Более того, чем выше был уровень "трудоголизма" как у тех, так и у других участников опытов, тем меньше в среднем они жили и чаще умирали от сердечных приступов, инфарктов и прочих болезней сердца. К примеру, мужчины, отдыхавшие три недели в году или меньше, умирали на 37% чаще, чем предприниматели, проводившие целый месяц в отпуске.

"Наши наблюдения показывают, что мужчины, проводившие мало времени в отпуске, меньше спали и дольше работали, чем остальные участники эксперимента. Высокий уровень стресса, который они испытывали, фактически обнулял всю пользу от здорового образа жизни. Вдобавок, сами усилия по поддержанию себя в порядке могли вызывать у них дополнительный стресс", - поясняет Страндберг.

Все это, как подчеркивает ученый, не говорит о том, что все подобные изменения в диете и отказ от вредных привычек негативно влияют на продолжительность жизни. Так же важно, по его словам, бороться со стрессом и отдыхать так часто, как это возможно, чтобы эффект от перехода к здоровой жизни был максимальным.