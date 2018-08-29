Почему чай полезен для здоровья женщин

Чай снижает вероятность развития рака и проблем с метаболизмом у женщин, изменяя белковую "упаковку" генов, связанных с этими болезнями. Это выяснили биологи, опубликовавшие статью в журнале Human Molecular Genetics, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Подобные положительные эффекты были характерны для женщин, но не мужчин. Наши коллеги уже показывали, что употребление чая снижает уровень эстрогена, что может объяснять различия в реакции организма на этот напиток. Кроме того, женщины пьют больше чая, чем мужчины, что также подкрепляет наши выводы", - рассказывает Вероника Эк (Weronica Ek) из университета Упсалы (Швеция).

Хромосомы дрожжей, как и генетический материал человека и всех других живых существ с обособленным клеточным ядром, упакованы в особые белки-гистоны, которые удерживают свернутую ДНК на месте и влияют на "считываемость" отдельных генов.

В последние годы генетики находят все больше намеков на того, что эта "обертка" ДНК участвует в передаче информации между поколениями и позволяет животным и растениям быстрее приспосабливаться к новым условиям среды. Проблемы с "перезаписью" особых меток на ее поверхности оказались связаны с предрасположенностью к гомосексуальности и суицидам среди людей, а употребление наркотиков меняет эти метки и повышает уязвимость потомков их носителей к наркотикам.

Эк и ее коллеги открыли еще одну подобную связь между "упаковкой" ДНК и предрасположенностью к болезням, на этот раз положительную, пытаясь понять, как кофе и чай могут влиять на читаемость генов у мужчин и женщин.

Для этого ученые проанализировали структуру ДНК и ее белковой "обертки" у трех тысяч жителей Европы обоих полов, и сопоставили различия в активности генов с тем, как часто те употребляли оба напитка.

Как оказалось, различия действительно существовали, однако они присутствовали в организме женщин, но не мужчин, и возникали только при употреблении чая. В общей сложности изменилась структура "обертки" у 28 регионов генома, два из которых - DNAJC16 и TTC17 - менялись сильнее всего при употреблении больших количеств чая.

Оба этих гена, как рассказывают ученые, связаны с запуском системы "самоуничтожения" клетки при поломке ее ДНК и реакции на воспалительные процессы, аномалии в их работе могут приводить к развитию рака, диабета и других проблем со здоровьем. Это может объяснять то, почему женщины, пьющие много чая, в среднем реже страдают от рака груди и других органов, чем остальные представительницы слабого пола.

Как подчеркивают ученые, это открытие пока не доказывает, что чай безусловно полезен для здоровья женщин. Для подобных заявлений нужны дополнительные эксперименты, которые всесторонне изучат все возможные плюсы и минусы напитка.

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