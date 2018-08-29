Ученые оценили шансы полюбить дважды одного человека

С годами личность сильно меняется, и все же приобретенные в юности черты характера сохраняются. Это доказано экспериментально. На склоне лет люди становятся спокойнее, мудрее, однако человек остается самим собой на протяжении всей жизни. Много ли общего между подростком и стариком и что происходит с личностью за полвека расскажет Day.Az со ссылкой на материал РИА Новости.

"Алло, ищем таланты"

Может ли школьная любовь вспыхнуть спустя десятилетия? Одинаковый ли характер у человека в 16 и 67 лет? Как на нас влияет возраст? Какие черты сохраняются, а какие теряются? Почему одни люди сильно меняются, а другие - нет?

На эти вопросы попытались ответитьученые из США и Германии. Они проанализировали базу талантливых школьников из США, анкетированных в 1960 году. Это 440 тысяч анкет подростков из 1300 школ по всей стране.

Исследователи отобрали 4510 анкет и попытались разыскать этих людей в 2010 году. Не все адреса удалось установить, но в итоге на связь вышли 1795 человек. Их снова проанкетировали. Примерно половина респондентов - женщины, подавляющее большинство (93%) - белые.

Большая пятерка черт, которые характеризуют личность

Внутренний стержень

Ученые исходили из классического представления о пяти главных чертах, определяющих мысли, желания, эмоции и в конечном счете поведение. Это базовые характеристики личности. Соответственно, в анкетах содержались вопросы о десяти свойствах - по два на каждую черту: спокойствие, уверенность в себе, зрелость, аккуратность, лидерство, коммуникабельность, социальная чувствительность, культура, импульсивность, энергичность.

Сравнивая анкеты, заполненные в 16 и 67 лет, исследователи применяли несколько уровней обработки данных, чтобы повысить их достоверность. Результаты обнадежили: все десять свойств резко изменились только у единиц, остальные анкетируемые остались сами собой.

В то же время у половины опрошенных четыре и более свойств личности оказались заметно другими, и в целом у более чем сорока процентов участников исследования характер ощутимо подкорректировался. Причем от пола это не зависело.

Анализ результатов показал, что с годами люди становятся спокойнее, аккуратнее, увереннее, чувствуют себя более зрелыми. Прирожденные лидеры развивают это свое главное качество, как и те, кто склонен сопереживать другим.

Авторы работы утверждают, что в 70% случаев влюбленные после долгой разлуки возобновят отношения. Разумеется, годы изменят их внешне и внутренне, но главные черты сохранятся, и их все еще можно будет разглядеть. Общение упростит и то, что оба приобретут опыт, приблизятся к некоему среднему идеалу.

Общительность навсегда

Такие свойства характера, как общительность и добросовестность, остаются на всю жизнь. Это продемонстрировали американские ученые, изучив, как меняются пять главных черт личности у населения Австралии. В 2005 и 2009 годах они проанкетировали более 13 тысяч человек в возрасте от 15 до 84 лет. Выяснилось, что личность взрослого человека стабильна, особенно между 50 и 60 годами, а в юности и старости возможны сильные изменения.

На формирование личности влияют культурные особенности, методы воспитания, природа, язык и много разных случайных факторов. Но определяющими ученые все же считают генетику и то окружение, в котором взрослеет и находится человек на протяжении жизни. Отбросить среду совсем нельзя, поскольку иначе не объяснить, почему у членов семьи зачастую похожий характер. С другой стороны, однояйцевые близнецы, имеющие одинаковый генотип, выросшие в одной среде, становятся разными личностями.

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