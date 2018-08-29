Создан прибор для диагностики заболеваний печени на ранней стадии
Уникальный аппарат для диагностики заболевания печени на ранней стадии с помощью глубокого зондирования клеток разработали ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" Роспотребнадзора и двух научных институтов Сибирского отделения РАН. Об этом сообщил в рамках Международного форума "Технопром-2018" в Новосибирске ведущий научный сотрудник ГНЦ ВБ "Вектор" Владимир Генералов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нами разработан уникальный прибор для зондирования клеток переменным электрическим полем. <...> Представленные эффекты открывают широчайшие возможности в измерении параметров клетки и диагностике заболеваний печени. <...> Конкурентов у нас ни в России, ни за рубежом нет", - сказал он, отметив, что прибор имеет серьезный экспортный потенциал.
По его словам, с помощью данного аппарата ученые могут следить за тем, как ведет себя клетка в электрическом поле и своевременно диагностировать различные нарушения во внутренних органах человека.
Помимо ГНЦ ВБ "Вектор" в разработке принимали участие специалисты Института метрологии Росстандарта, филиала ФНЦ Институт цитологии и генетики СО РАН - НИИ терапии и медицины.
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