«Ошибка летчика»: 30 лет катастрофе в Рамштайне

30 лет назад на авиабазе Рамштайн из-за ошибки летчика столкнулись три итальянских пилотажных самолета. Трюк обернулся самой крупной трагедией в истории мировых авиашоу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ровно 30 лет назад, 28 августа 1988 года во время авиашоу в ФРГ произошло столкновение самолетов, которое стало одной из крупнейших авиакастроф XX века, заставившее пересмотреть власти многих стран отношение к проведению подобных показательных шоу.

В тот день на авиабазе должно было проводиться ежегодное авиашоу Flugtag'88. В годы холодной войны авиабаза служила штаб-квартирой Военно-воздушных сил США в Европе.

Авиашоу было международным - понаблюдать за выступлениями команд из семи стран собрались более трехсот тысяч зрителей.

Авиашоу проводилось под контролем 316 подразделения ВВС США, дислоцированных в Европе, причем немецкие власти к проведению шоу даже не допускались.

Катастрофа произошла в кульминационный момент выступления итальянской эскадрильи высшего пилотажа "Трёхцветные стрелы", выступавших на учебных реактивных самолётах MB-339A.

Их коронным номером была фигура "пронзенное сердце", которая выполняется двумя группами самолетов, рисующими стилизованное изображение сердца, а один истребитель отделяется от них, и "пронзает" сердце в нижней точке. Именно этот самолет в самом конце должен был пролететь над зрителями на небольшой высоте - всего 45 метров.

И ошибка командира именно этого самолета, Иво Нутарелли, привела к катастрофическим последствиям -

по неизвестной причине он летел слишком низко и слишком быстро в самом конце маневра.

В расследовании катастрофы немало помогли несколько видеозаписей, по которым можно было восстановить хронологию и причины происшествия.

На них видно, что Нутарелли не смог в последний момент скорректировать свою скорость и высоту, и потому столкнулся с самолетом Марио Налдини, ведущим левой группы, образующей сердце. Самолет Нутарелли протаранил хвост напарника, после чего истребитель Налдини вышел из-под контроля и ударил самолет капитана Джорджио Алессио.

На тех же кадрах впоследствии эксперты заметили, что самолет Нутарелли перед столкновением выпускал шасси - возможно, это была последняя попытка летчика затормозить мчавшийся истребитель навстречу товарищам.

Первое столкновение произошло при относительной скорости почти 500 километров в час, из-за чего истребитель Нутарелли стал буквально разваливаться в воздухе.

При столкновении погибли все три летчика - Нутарелли и Налдини в момент самого удара, Алессио - после катапультирования, ему не хватило высоты. Самолет Алессио при этом упал на стоявший на земле вертолет Black Hawk, и убил его пилота.

Обломки самолета Нутарелли, объятые пламенем от горящего топлива, полетели на толпу зрителей, примерно в двухстах метров от VIP-трибуны, где сидели военные и политики.

На месте погиб 31 человек, еще 36 зрителей погибли в последующие дни и недели, в основном от полученных серьезных ожогов.

Всего же помощь медиков после случившегося оказывалась почти 500 зрителям. На поле возник пожар и неразбериха - поскольку инцидент произошел на американской базе, немецкие машины скорой помощи первое время на нее не пускали. Из-за пробок, создаваемых отъезжавшими зрителями, медики не могли добраться до пострадавших, к тому же единственный медицинский вертолет, стоявший там, был уничтожен. Многие пациенты были отправлены в специализированные ожоговые центры, расположенные в Бельгии, Германии, Франции и США.

Всего жертвами катастрофы вместе с пилотами стали 70 человек, 16 из которых - дети.

Этой трагедии была посвящена одна из песен культовой немецкой группы Rammstein, в название которой была добавлена одна буква M. Инцидент в Рамштайне стал одной из самых кровавых страниц в истории авиации, однако самой крупной катастрофе в истории проведения мировых авиашоу только предстояло случиться.

Львовская трагедия

Такой трагедией стала катастрофа Су-27 на аэродроме Скнилов подо Львовом 27 июля 2002 года. В тот день по задумке организаторов шоу, кроме выставки авиационной техники планировались демонстрационные полеты. Су-27, выполняя фигуры высшего пилотажа, резко потерял высоту и скорость. Задействованный форсаж не помог, истребитель "просел" и вошел в сваливание. Задев дерево крылом, он смял кабину топливозаправщика, начал "резать" крыльями стоявшие на земле самолеты.

Неуправляемый самолет задел стоявший по пути транспортный Ил-76, врезался в толпу зрителей и взорвался, после чего начался сильный пожар.

В результате катастрофы на земле погибли 77 человек, среди них - 28 детей. Президент страны Леонид Кучма возложил вину на военных, сняв с должности главкома ВВС Виктора Стрельникова. Суд над выжившими летчиками шел до 2005 года. По приговору суда Топонарь получил 14 лет лишения свободы, Егоров - 8 лет, сроки также получили замкомандующего 14-м авиакорпусом и замруководителя полетами. Ни один из обвиняемых своей вины не признал.

"Большинство авиационных катастроф случается из-за целой цепочки сложных причин. Но не катастрофа в Рамштайне. Она случилась по одной простой причине - ошибка летчика", - пишет издание Wired.

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