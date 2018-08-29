От чего умер сенатор Джон Маккейн

Американский сенатор Джон Маккейн скончался от рака мозга, незадолго до этого отказавшись от лечения. Что за опухоль была обнаружена в мозге Маккейна, почему она возникает и почему так сложно поддается лечению, расскажет Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн умер спустя ровно год после обнаружения у него опухоли мозга - глиобластомы. Причем обнаружено заболевание было почти случайно - после того, как у него был выявлен сгусток крови над левым глазом. "Последующий анализ тканей показал, сгусток крови был связан с опухолью мозга, известной, как глиобластома", - говорилось в сообщении офиса сенатора.

Диагноз Маккейну был поставлен 14 июля 2017 года. Он прошел курс комбинированной химио- и лучевой терапии, перенес осложнения в виде пневмонии и дивертикулита, но при этом оставался на своем посту.

24 августа он отказался продолжать лечение.

"Прошлым летом сенатор Джон Маккейн поделился с американцами новостями, которые наша семья уже знала: ему поставили диагноз: глиобластома, и прогноз был неутешительным. В течение года Джон боролся, и его состояние превзошло все ожидания. Но прогресс болезни и неумолимое старение вынесли свой страшный вердикт", - говорилось в заявлении семьи.

Известно, что ранее сенатор уже трижды лечился от рака. Каждый раз это были различные формы меланомы, или рака кожи.

Глиобластома считается самой опасной формой онкологического поражения центральной нервной системы, поскольку при ней клетки самовоспроизводятся с огромной скоростью. По статистике пациенты с установленным диагнозом глиобластома имеют медианную выживаемость 14-14,5 месяцев. Лишь 5% людей с таким диагнозом живут пять и более лет благодаря существующим новым методам лечения. "Это очень сложный диагноз", - говорит Элизабет Столл, исследователь из Института нейронаук при Университете Ньюкасла.

Глиобластома нередко становится причиной смерти известных людей и политиков. За последнее в время в России от нее скончались Жанна Фриске и Михаил Задорнов. В США - сенатор Эдвард Кеннеди и сын вице-президента США Джозеф "Бо" Байден.

Опухоли мозга ежегодно поражают около 250 тыс. людей, составляя около 2% от всех случаев рака.

Глиобластома (злокачественная глиома) - самая распространенная из них. На нее приходится 52% всех первичных опухолей мозга.

Пятилетняя выживаемость пациентов с раком мозга за последние 40 лет выросла с 22,4% до 35%.

"Главная проблема, что при этом виде опухоли опухолью является весь мозг, а не отдельный его участок, потому что генетическая поломка есть везде. От таких опухолей, как невринома или менингиома или даже метастазы рака, у которых есть граница, отличие в том, что у этих опухолей граница отсутствует как на снимках, так и во время операции. Поэтому по сути дела, тотально удалить эту опухоль невозможно. Чаще она встречается в головном мозге, иногда в спинном. Это самая распространенная первичная опухоль головного мозга", - рассказал ранее "Газете.Ru" врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев.

Чаще глиобластома встречается у мужчин, но причины этого неясны. Причины появления большинства опухолей также неизвестны, хотя в ряде случаев оно может быть обусловлено генетически. В марте 2017 года 63 исследователя из 20 институтов на основе данных 30 тыс. пациентов выделили 13 новых локусов ДНК, связанных с повышенным риском развития глиомы, из них пять - для глиобластомы. Ранее было обнаружено еще 13 локусов. Такие данные позволяют с помощью генетического анализа установить, насколько пациент подвержен появлению того или иного вида опухоли и благодаря ранней диагностике значительно увеличить его шансы на успешное лечение.

К факторам риска относят заражение вирусом Эпштейна-Барр, воздействие газа винилхлорида и ионизирующего излучения, а также нейрофиброматоз - наследственное заболевание, характеризующееся появлением опухолей кожи и внутренних органов.

Еще одним фактором риска стало высшее образование - у женщин, которые проучились в университете хотя бы три года, глиома развивается на 23% чаще, чем у тех, которые ограничились школьным образованием. У мужчин риск появления опухоли возрастает немного меньше - на 19%. Кроме того, у мужчин с более высоким уровнем дохода опухоль появлялась на 14% чаще. У женщин, однако, такая корреляция выявлена не была. Также глиома на 20% чаще появлялась у мужчин, работающих на руководящих и других высоких должностях по сравнению с теми, кто занимался ручным трудом - тем на 50% чаще грозила невринома слухового нерва.

Исследователи предполагают, что развитие опухолей мозга может быть связано с некоторыми сопутствующими факторами, которые еще предстоит изучить.

Наиболее эффективным способом лечения считается комбинирование нескольких методов: лучевой терапии или химиотерапии с хирургическим удалением опухоли (однако из-за локализации и размера опухоли мозга удалить ее зачастую невозможно), а также с иммунотерапией, целью которой может являться усиление собственного иммунного ответа организма на злокачественные образования и увеличение чувствительности раковых клеток к медицинским препаратам.

Возможно, если бы опухоль не была случайно обнаружена, Маккейн скончался бы еще раньше.

"Самое опасное - когда нет вообще никаких симптомов", - говорит Гита Кватра, директор по развитию Фонда глиобластомы, финансирующего исследования терапии агрессивных опухолей. Также лечение осложняется тем, что опухоль можно обнаружить только тогда, когда она дорастет до таких размеров, что будет заметна на МРТ.

Успех в лечении глиобластомы обусловлен в том числе и тем, насколько хорошо о больных заботятся их близкие или сиделки. Мозг контролирует все тело и его поражение зачастую связано с ухудшением зрения, появлением судорог, головными болями и другими дополнительными проблемами со здоровьем. Также могут возникать перепады настроения и изменения личности, что осложняет уход за такими пациентами.

Тем не менее, забота важна - проведенный в 2017 году анализ 88 пар из пациента и кого-то, кто о нем заботился, показал: если помощник хорошо справлялся с ситуацией, это сокращало риск смерти пациента на 16%.

"Влияние на семью огромно, и это та часть, которая не освещается", - считает доктор Сюзан Чанг, директор отделения нейроонкологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Она основала программу помощи семьям, в которых есть пациенты с опухолью мозга. В рамках программы родственники и опекуны посещают группы поддержки, получают консультации психологов и разъяснение тонкостей медицинского страхования.

Проблемы могут оказаться совершенно неожиданными - так, например, дочь Маккейна в феврале призналась, что ощущает вину за то, в такой ситуации она живет своей обычной жизнью. Также она подчеркнула, что многие родственники больных переживают подобные трудности.

В 2015 году бывший президент США Джимми Картер заявил об успешном излечении от рака мозга. Такая разница в результатах лечения у Маккейна и Картера была обусловлена разными исходными данными - у Картера опухоль была вызвана метастазами меланомы, затронувшей также печень. Опухоль в печени была удалена, а от опухоли мозга экс-президента США лечили с помощью иммунотерапии.

Если раньше и метастатическая меланома мозга, и глиобластома имели одинаково неблагоприятный прогноз, то сегодня современные препараты позволяют успешно лечить первое заболевание.

"Результаты лечения метастатической меланомы благодаря иммунотерапии сегодня противоположны результатам лечения глиобластомы", - поясняет доктор Эзра Коэн, директор Онкологического центра Мура в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Эффективность иммунотенрапии против меланомы обусловлена выраженными мутациями клеток, говорит он. Эти мутации позволяют иммунной системе с большей вероятностью обнаруживать поврежденные клетки и уничтожать их. А изменения клеток при глиболастоме не вызывают такой выраженной реакции иммунитета.

В перспективе, однако, лечение может быть найдено, обнадеживает Коэн. По его словам, весьма многообещающие результаты показывают препараты на основе вирусов, а также те, которые взаимодействуют с особыми рецепторами клеток глиобастомы.

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