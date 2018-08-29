Археологи нашли развалины одной из крупнейших римских вилл в Великобритании

Группа британских археологов обнаружила развалины крупной римской постройки, которая, по их мнению, некогда служила виллой на территории английского графства Оксфордшир. Как сообщила газета Daily Mail, сооружение относится к I веку нашей эры, его площадь в основании составляет 7,2 тыс. кв. м, что превышает размеры мавзолея Тадж-Махал (3,3 тыс. кв. м) в Индии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Натолкнуться на удивительную находку ученым во главе с профессором Китом Уэтскоттом из организации Оксфордская археология (Oxford Archaeology), занимающейся проведением раскопок по всему миру, удалось во время исследования сельскохозяйственного поля вблизи замка Броутон в английском городе Банбери. Работы продолжались в течение последних четырех месяцев. Однако впервые археологи заинтересовались данной территорией еще в 1963 году, когда местный фермер обнаружил саркофаг с останками неизвестной женщины, принадлежавшей к высшему сословию и погибшей в III или IV веке н.э. Впоследствии в 2016 году археологи нашли часть гипокауста - римской отопительной системы, использовавшейся около 1,8 тыс. лет назад.

Для оценки масштабов строения британские исследователи прорыли пять траншей. С помощью специальных приборов - магнитометров - им удалось воссоздать очертания стен, комнат и других объектов инфраструктуры того времени. По мнению специалистов, в доме присутствовали баня с купольной крышей, большая столовая, кухня и жилые помещения. "Вилла являлась настоящим центром сельскохозяйственной промышленности, и хотя люди, проживавшие там, были очень богатыми и могущественными, мы нашли разнообразные предметы, принадлежавшие разным слоям населения: от поваров до рабов", - подчеркнул ведущий археолог Уэтскотт.

Как отмечает газета, всего за время проведения работ команда британских археологов обнаружила более 178 артефактов того времени. Среди них монеты с изображением близнецов Рема и Ромула - легендарных братьев-основателей Рима, костяной фарфор и клыки кабанов.

Римская вилла, которая, как считают исследователи, по размерам не уступала Букингемскому дворцу, является вторым по величине подобным открытием, сделанным на территории Соединенного Королевства. В период строительства здания территория британских островов входила в состав Римской империи (27 год до н.э. - 476 год н.э.). Самой крупной находкой считается дворец Фишборн в Западном Сассексе - графстве на юге Англии, который относится к 75 году н.э. Археологи натолкнулись на него в 1960 году.

В настоящее время изучено всего около 1% района раскопок в Оксфордшире. Дальнейшие исследования позволят обнаружить еще множество уникальных

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