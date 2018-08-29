Ученые раскрыли, что говорит форма пупка о личности человека. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным берлинского психолога Герхарда Райбманна, по его размеру можно определить не только основные черты характера, но и продолжительность жизни.

Согласно проведенному исследованию, обладатели выпирающего пупка - общительные и уверенные в себе оптимисты. Такие люди сложно уживаются с другими из-за своего бескомпромиссного характера. Их средняя продолжительность жизни - 72 года.

Глубокий круглый пупок - показатель скромности, отзывчивости и мягкосердечности. Средняя продолжительность жизни - 81 год. Круглый, но неглубокий пупок говорит о веселом нраве человека.

Узкий, вертикально вытянутый пупок обычно принадлежит щедрым и сдержанным личностям. Их продолжительность жизни - 75 лет.

Сплющенный горизонтально - у эмоционального человека со сложным характером. Чаще всего такие люди недоверчивы и иногда мстительны. Средняя продолжительность жизни - 68 лет.

Овальную форму назвали признаком гиперактивности и высокой чувствительности. Эти люди также ранимы и склонны переживать даже из-за мелких неприятностей. Их продолжительность жизни - 65 лет.

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