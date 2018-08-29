Названы виновники следующего экономического кризиса

Эксперты Moody's Analytics предупредили, что причиной следующего финансового кризиса в США, а затем и во всем мире, могут стать быстрорастущие рисковые долги американских нефинансовых компаний в совокупности с "мусорными" корпоративными облигациями, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На сегодняшний день, по подсчетам аналитиков, общий рисковый долг уже достиг 2,7 триллиона долларов. Главный экономист Moody's Analytics Марк Зэнди обращает внимание на пугающее сходство с ситуацией по ипотечным кредитам subprime, которые привели к финансовому кризису в США в 2007-2008 годах и глобальному экономическому спаду.

"Это самая серьезная назревающая угроза текущему деловому циклу. <...> Обратите внимание, что долги по ипотечным кредитам subprime были близки к трем триллионам долларов на своем пике перед финансовым кризисом", - отметил экономист.

В начале июля аналитики Bank of America заявили, что мир может погрузиться в глубокий экономический кризис, аналогичный тому, что произошел 20 лет назад. На это якобы указывают тренды на мировых рынках. В связи с этим России предрекли повторение дефолта 1998 года.

В июне о грядущем мировом финансовом кризисе предупреждал также Всемирный банк. Организация отмечала, что в ближайшие пару лет глобальных потрясений ожидать не стоит, однако после 2019 года ситуация может оказаться весьма тревожной.

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