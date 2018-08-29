Чем опасен коллаген

Фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма, называется коллаген. Большая его часть находится в суставах и именно он влияет на их здоровье. Коллаген составляет и основу кожи. Но после 25 лет жизни это вещество в человеческом организме почти не вырабатывается, поэтому суставы начинают работать хуже и кожные покровы стареют. Однако коллаген существует в виде растворов и пищевых добавок. Но не все так просто с приемом этого вещества, ученые утверждают, что это может быть бесполезно или даже опасно для организма. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Коллаген для приема внутрь

Фибриллярный белок входит в состав не только суставов и костей человека, но и животных. Такое популярное блюдо русской кухни, как домашний холодец, на 80% состоит как раз из коллагена. Но маркетологи уже приучили всех людей, в том числе и россиян, что для общего укрепления здоровья и омоложения кожи нужно употреблять витамины и пищевые добавки с коллагеном. В Японии и Южной Корее бутылочки с коллагеном продаются даже в уличных автоматах. Между тем ученые к таким препаратам относятся скептически. Доктор-дерматолог Уитни Боу из Нью-Йоркского университета в своих трудах заявляет, что действие коллагена, при пероральном применении, в человеческом организме очень ограниченно. Попадая в агрессивную кислотно-щелочную среду желудка это вещество частично разрушается и в полной мере не проникает в клетки кожи и в суставы. Но что гораздо хуже, синтезированный коллаген может нанести вред. В пищевых добавках он бывает не только животного происхождения, но и и созданный из морепродуктов. Его структурированное соединение гораздо эффективнее попадает в человеческие клетки, но может вызвать побочные явления.

В Германии Международная комиссия по этике Фрайбурга (FEKI) провела клиническое исследование действия коллагена на 114 здоровых женщинах в возрасте от 45 до 65 лет. Для приема использовались коллагены из свиньи, коллагены из морских водорослей, моллюсков и кожи рыб и порошок-плацебо. Группы добровольцев не знали, кто и какие именно принимает препараты, которые они употребляли в течении 8 недель. Тестовыми участками были области морщин вокруг глаз и предплечья. Для анализа использовали измерение морщин и мозольную биопсию. Уже через 2 недели приема у 17% добровольцев, принимавших коллаген из свиньи и 39% женщин, употреблявших коллаген из морепродуктов, были обнаружены аллергические реакции. 6 человек из них даже были вынуждены прекратить свое участие в тестировании в силу того, что им понадобилась медицинская помощь! Помимо отеков, в том числе и реакции Квинке, у 2 женщин были выявлены серьезные сбои в сердечных ритмах. Ну а итогом исследования стали очень незначительные изменения (чуть более 2%) в состоянии кожи вокруг глаз и мозоли предплечий по сравнению с данными женщин, принимавших плацебо.

Коллаген для инъекций под кожу

Исследований реакций на коллаген в растворах, которые вводят внутрь и под кожу, существует не так много, и все они коммерческие, заказанные косметологическими фирмами. Считаются такие инъекции безвредными, но имеют краткосрочный косметический эффект - не более 3 месяцев. Среди побочный явления специалисты называют небольшие отеки и синяки. Однако доктора Университетской офтальмологической клиники города Макбурга, Германия, в своих ежегодных отчетах указывают, что среди их пациентов около 10% это те, кто были госпитализированы в клинику как раз после "уколов красоты". Диагноз у таких больных всегда связан с занесенной под кожу инфекцией, которой в итоге были подвержены веки и сами глаза. Причем на лечение и последующее восстановление зрения у пациентов уходили годы, которые зачастую оплачивались уже не страховыми компаниями, а личными средствами.

Совсем недавно американский журнал "LiveScience" опубликовал статью, в которой офтальмолог Мишель Карл из Лос-Анджелеса и ее коллеги из сети медицинских клиник Ретина Витрус Ассошиэйтед рассказали о случаях потери зрения у нескольких женщин и одного мужчины после их обращений в косметологические салоны. Всем им были проведены инъекции биогеля из бычьего коллагена в область лба. После этого они были вынуждены обратиться к офтальмологам. У каждого из пациентов произошло острое нарушение кровоснабжения глазного дна одного или даже обеих глаз. У мужчины после инъекции коллагена вблизи от линии роста волос в дальнейшем было диагностировано нарушение проходимости кровеносных сосудов, которое привело к частичному прекращению кровоснабжения сетчатки левого глаза. Полностью восстановить зрение у своих пациентов американским офтальмологам так и не удалось.

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