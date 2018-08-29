Турист преодолел 30-метровый водопад в Канаде - ВИДЕО

29 августа 2018 09:22

В Сети появилось видео захватывающего дух момента, который произошел с немецким туристом во время сплава по реке Хей в Канаде. Как видно на кадрах ролика, им был успешно преодолен 30-метровый водопад, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Заметно, что после падения с такой высоты мужчина сначала оказывается под водой, но затем успешно выныривает на поверхность, где его встречает напарник, поздравляющий храброго туриста с успехом.

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Нажмите на видео для просмотра:
Турист преодолел 30-метровый водопад в Канаде

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