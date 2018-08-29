Японская собака, любящая подводное плавание, покорила интернет - ФОТО - ВИДЕО

29 августа 2018 11:07

Видео собаки из Японии, которая умеет нырять и доставать из-под воды предметы, собирает десятки тысяч просмотров в сети интернет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, олотистый ретривер Джилл живет в Японии вместе с такой же собакой по кличке Лотта.  Со своим хозяином они нередко выбираются на природу.

Любимое занятие Джилл - плавать и нырять. Ретривер умеет кружиться в воде, задерживать дыхание, открывать глаза и доставать со дна различные предметы.

Некоторые видео собирают больше ста тысяч просмотров.

Также Джилл спокойно путешествует на байдарке.

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Японская собака, любящая подводное плавание, покорила интернет

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