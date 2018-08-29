В Солнечной системе заметили загадочный феномен

Солнце испускает огромное количество смертоносных гамма-лучей, но странность феномена в том, что это происходит в период минимальной активности нашей звезды. Вероятно, феномен связан с магнитными полями, но их механизм остается для ученых загадкой, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Высокоэнергетические гамма-лучи возникают в результате взаимодействия космических лучей с протонами в составе солнечного вещества. Обычно гамма-радиация поглощается звездой, однако присутствие сильных магнитных полей изменяет траектории космических лучей, и высокоэнергетические фотоны испускаются во внешнее пространство.

Ученые провели анализ данных за 10 лет, проведенных космической обсерваторией НАСА Fermi Gamma-ray Space Telescope. Период низкой солнечной активности пришелся на период 2008-2009 годов, а высокой - на 2013 год. Далее ученые оценили количество событий испускания гамма-радиации, а также энергию фотонов, в зависимости от активности Солнца.

Результат оказался ошеломительным: Солнце испускает больше гамма-лучей с энергией 50 миллиардов электронвольт (50 ГэВ), чем предполагалось ранее. Бывали случаи, когда приборы регистрировали лучи энергией 100 ГэВ во время низкой солнечной активности, а один фотон обладал невероятной энергией в 467,7 ГэВ.

Астрономы были удивлены необычным поведением магнитных полей Солнца. Попытки связать избыток гамма-лучей с солнечными вспышками и пятнами пока не увенчались успехом.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook