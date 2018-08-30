Dacia Sandero станет конкурентом Ford Focus - ФОТО
Альянс Renault-Nissan задумал серьезную реформу семейства Logan/Sandero, одним из следствий которой станет резкий рост габаритов хэтчбека и полная смена платформы.
Выход нового поколения Dacia Sandero на европейский рынок запланирован на 2019 год, так что вероятнее всего работы по конструированию хэтчбека уже идут полным ходом. Официальной информации пока нет, однако, по слухам, модель изменится кардинально: Sandero может сменить класс, став значительно крупнее и богаче.
Как передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru, основными конкурентами новой Dacia Sandero станут хэтчбеки наподобие Renault Megane и Ford Focus - таким образом, модель отправится на завоевание гольф-класса. Соответственно, в длину хэтч может прибавить до 200 мм. При этом обещано, что "Сандеро" если и подорожает, то на фоне стоимости конкурентов все равно останется одним из самых доступных предложений в классе.
Вместе с новой платформой - упрощенным вариантом модульной архитектуры CMF-B альянса Renault/Nissan - хэтчбек получит и новую моторную гамму, состоящую из бензиновых и дизельных турбомоторов. Что касается седана Logan, то, по предварительным данным, альянс может вообще убрать его с европейского рынка, сохранив присутствие названия лишь в некоторых странах, включая Россию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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